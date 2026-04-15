Iglesia Católica colombiana respalda el llamado del Papa León XIV por la paz y la dignidad humana

La Conferencia Episcopal de Colombia, a través del arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, reitera su apoyo al Papa León XIV y convoca a los fieles a la oración y a ser "artesanos de paz" ante los conflictos globales, subrayando que el mensaje papal responde a su misión pastoral y al clamor de las víctimas.

La Iglesia Católica en Colombia reafirma su incondicional apoyo a las palabras y acciones del Papa León XIV, cuyo mensaje resonante en favor de la paz y la dignidad humana se alza como un faro de esperanza en un mundo aquejado por conflictos persistentes. Este pronunciamiento oficial, divulgado por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, no es meramente un acto protocolario, sino una ferviente invitación a todos los fieles para que se unan en solidaridad y oración en torno al Sumo Pontífice.

Se les insta a acoger sus enseñanzas como una guía indispensable para navegar los complejos desafíos que definen nuestra era actual. El mensaje subraya la urgencia de unificar fuerzas: 'Quiero, con estas líneas, invitar a todos los católicos para que se unan solidariamente en torno al Papa León XIV, quien, como lo han hecho sus antecesores, ha repetido el grito de los que sufren, de las víctimas y de las personas de buena voluntad que anhelan la paz: ¡no más guerra, no más atentados contra la dignidad humana, no más sangre derramada de víctimas inocentes de todas las edades, condición social y pueblos!'.

Esta exclamación, cargada de empatía y determinación, encapsula el profundo deseo de un cese a la violencia y el respeto inquebrantable por la vida y la dignidad de cada ser humano, sin distinciones de ninguna índole. La voz del Papa, amplificada por la jerarquía eclesiástica colombiana, se convierte en un clamor colectivo que trasciende fronteras. El arzobispo Rodríguez Velásquez, con su liderazgo pastoral, busca movilizar a las comunidades católicas para que se conviertan en agentes activos de cambio.

La oración, piedra angular de la fe, se propone como el primer paso, pero la invitación va mucho más allá. Se espera que los fieles se transformen en 'artesanos de paz', constructores activos de un entorno donde prime la reconciliación y el entendimiento mutuo. Este llamado a la acción colectiva surge ante un contexto global que demanda respuestas contundentes frente a la escalada de la violencia en diversas latitudes. 'Al rodear al Sumo Pontífice, los invito para que en sus parroquias refuercen la oración por la paz del mundo y para que nosotros, con la parresía bíblica, seamos también artesanos y pregoneros de la paz que nos da el Señor Resucitado', enfatiza el arzobispo, destacando la importancia de la valentía y la elocuencia inspirada en las escrituras para difundir el mensaje de paz.

La referencia a la parresía bíblica subraya la necesidad de hablar la verdad con audacia y convicción, características fundamentales de los seguidores de Cristo. La Iglesia no busca influir en agendas políticas, sino cumplir con su misión evangelizadora, que intrínsecamente promueve valores de amor, justicia y fraternidad. La postura del Papa León XIV, alejada de intereses mundanos, se fundamenta en su rol de pastor universal, cuya voz debe reflejar el sufrimiento de los desamparados y el anhelo de un mundo más justo y pacífico.

Su mensaje, por lo tanto, no es una intervención en asuntos de Estado, sino una expresión de profunda preocupación por la humanidad. Es una voz que se une al coro de quienes, a pesar de la adversidad, no renuncian a la esperanza de un futuro libre de violencia y donde la dignidad humana sea el valor supremo e intocable. La Iglesia Católica en Colombia, a través de este pronunciamiento, se posiciona firmemente junto a su líder espiritual, fortaleciendo el llamado a la oración y a la acción para construir un mundo donde la paz sea una realidad palpable y no solo un anhelo lejano.

Este compromiso renovado con el mensaje papal demuestra la vigencia de la fe como motor de transformación social y espiritual. La fuerza de la unidad, tanto en la oración como en las acciones concretas, se presenta como la vía para superar los obstáculos y forjar un camino hacia la reconciliación global. La Iglesia, con su mensaje de esperanza y amor, se erige como un pilar fundamental en la construcción de un futuro más humano y pacífico para todos.

El liderazgo del Papa León XIV, respaldado por la comunidad eclesiástica colombiana, demuestra que la fe puede ser un poderoso catalizador para la paz y la justicia en el mundo. La perseverancia en la oración y la dedicación a la acción pro-paz son los pilares sobre los cuales se construye un futuro más esperanzador. La Iglesia, como institución global, juega un papel crucial en la promoción de estos valores fundamentales. Su mensaje de amor y fraternidad es un llamado universal a la unidad y a la construcción de un mundo mejor.

El compromiso de la Iglesia Católica con la paz y la dignidad humana es una constante en su historia, y el liderazgo del Papa León XIV refuerza esta tradición milenaria, inspirando a millones de personas a trabajar por un mundo más justo y equitativo. La vocación de la Iglesia es ser un signo de esperanza y un agente de cambio positivo en la sociedad, promoviendo valores que trascienden las diferencias y unen a la humanidad en un propósito común: la construcción de un mundo en paz y armonía.

La voz del Papa, acogida por la Iglesia en Colombia, es un eco de un anhelo universal que busca superar las divisiones y promover la fraternidad entre los pueblos. Este respaldo subraya la importancia de la unidad de la Iglesia en torno a su líder espiritual y la relevancia de su mensaje en un mundo que anhela la paz. La labor de la Iglesia Católica en Colombia, al alinearse con el Papa León XIV, demuestra su compromiso continuo con los valores evangélicos y su papel como promotora de la paz y la justicia social a nivel nacional e internacional.

Es un llamado a la acción que inspira a los fieles a ser portadores de esperanza y constructores de un futuro más digno para todos. La invitación a ser artesanos de paz implica un compromiso activo y constante, superando la pasividad y asumiendo un rol protagónico en la transformación de la sociedad. La valentía en la defensa de la dignidad humana y la perseverancia en la oración son elementos clave en esta labor. La Iglesia, a través de su mensaje, busca movilizar a la sociedad hacia un camino de reconciliación y entendimiento mutuo, sentando las bases para un futuro más próspero y pacífico.

La respuesta de la Iglesia Católica en Colombia al llamado del Papa León XIV es un testimonio de su compromiso inquebrantable con la promoción de la paz y la dignidad humana, valores que se erigen como pilares fundamentales para la construcción de un mundo mejor y más justo para las generaciones presentes y futuras.





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