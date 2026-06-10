II Congreso de Defensa Jurídica del Estado: Innovación para la Dignidad Humana

La ANDJE convoca a expertos y servidores públicos a discutir inteligencia artificial, sostenibilidad fiscal y derechos humanos en Cartagena.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ( ANDJE ) ha dado inicio oficial al proceso de inscripciones para el Segundo Congreso de Defensa Jurídica del Estado, un evento que congregará a expertos, directivos, asesores jurídicos y servidores públicos de múltiples entidades del orden nacional y territorial.

Este congreso, programado para los días 30 y 31 de julio de 2026, se realizará en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, un espacio que se convertirá en el epicentro del debate sobre los retos actuales de la defensa jurídica estatal. La ANDJE ha destacado que el evento abordará temas de gran relevancia como la inteligencia artificial, la sostenibilidad fiscal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), áreas que hoy representan desafíos cruciales para la defensa del Estado colombiano.

Bajo el lema Innovación en la defensa jurídica para la dignidad humana, la ANDJE busca fortalecer las capacidades institucionales mediante la anticipación de riesgos jurídicos, la optimización de la toma de decisiones y la promoción de una defensa del Estado que esté alineada con los estándares nacionales e internacionales. Los organizadores han diseñado una agenda que incluye paneles, conferencias y talleres prácticos, en los que se explorarán soluciones innovadoras para la gestión jurídica del país.

Durante las dos jornadas, los asistentes tendrán la oportunidad de discutir el uso responsable de la inteligencia artificial en la protección del patrimonio público, así como el impacto de las decisiones emitidas por organismos internacionales en la defensa jurídica del Estado. Estos debates serán fundamentales para entender cómo Colombia puede adaptarse a un entorno global cambiante. La ANDJE ha establecido un sistema de inscripción por etapas para gestionar la alta demanda de cupos.

La primera fase de registro se llevó a cabo del 25 de mayo al 5 de junio de 2026 y ya ha finalizado. La segunda etapa se abrirá mañana jueves 11 de junio a través de un formulario disponible en los canales oficiales de la entidad. La entidad ha recomendado a los interesados registrarse lo antes posible, ya que los cupos son limitados y el evento ha despertado gran interés en el sector jurídico.

Además, la ANDJE ha anunciado que se otorgarán certificados de participación a quienes asistan a todas las actividades programadas. El Congreso de Defensa Jurídica del Estado 2026 se perfila como un espacio de encuentro indispensable para quienes trabajan en la defensa jurídica pública. Con este evento, la ANDJE reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia, enfrentando los desafíos que plantean la transformación tecnológica, la sostenibilidad fiscal y la protección de los derechos humanos.

Sin duda, este congreso marcará una pauta en la discusión nacional e internacional sobre el futuro de la defensa jurídica estatal





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ANDJE Congreso Defensa Jurídica Inteligencia Artificial Sostenibilidad Fiscal Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hay que suprimir antejuicio político en el Congreso a los aforados: ArrublaPara el expresidente de la Corte Suprema es inaudito que la investigación por sobrepasar los topes económicos de la campaña “Petro Presidente”, demore cuatro años para comenzar con la indagatoria

Read more »

En vilo aprobación del proyecto de nuevo régimen aduanero en el CongresoEn vilo aprobación del proyecto de nuevo régimen aduanero en el Congreso

Read more »

Congreso rendirá este martes reconocimiento póstumo a Miguel Uribe TurbayEl reconocimiento nace a través de un proyecto presentado por el senador Jonathan Pulido.

Read more »

Julián López renuncia a la Presidencia de la Cámara y a su curul en el CongresoEl representante por el Valle del Cauca presentó una renuncia irrevocable que se hará efectiva el próximo 26 de junio. En una carta, aseguró que seguirá trabajando por la región y el país desde nuevos escenarios de servicio público.

Read more »