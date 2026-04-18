IIDH/CAPEL liderará auditoría integral para garantizar transparencia en elecciones presidenciales

El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) implementará un plan de auditorías exhaustivo para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, que incluye la exposición del código fuente de los software electorales y simulacros técnicos, con el fin de asegurar la máxima transparencia y confianza en el proceso.

El Centro de Asesoría y Promoción Electoral ( IIDH/CAPEL ) asumirá la responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de auditorías para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo. Este plan está diseñado para facilitar la inspección, revisión y verificación del proceso electoral por parte de diversas entidades, incluyendo organizaciones política s, órganos de control y misiones de observación electoral.

El IIDH/CAPEL, reconocido por su experiencia en asesoría y promoción electoral, implementará un enfoque multifacético que consta de tres componentes principales: una auditoría externa especializada, que ofrecerá una perspectiva independiente y rigurosa; una auditoría a sistemas, orientada a profundizar en el análisis técnico de las soluciones de software e infraestructura utilizadas; y asistencia técnica internacional, asegurando que las mejores prácticas y estándares globales sean aplicados. El objetivo primordial es garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, brindando a todos los actores involucrados las herramientas y la información necesaria para una fiscalización efectiva. El Registrador Nacional ha detallado que el plan de auditorías abarcará los software esenciales para el desarrollo de las elecciones. Esto incluye los sistemas de preconteo, que permiten una transmisión preliminar de resultados; el sorteo de jurados de votación, fundamental para la conformación de las mesas electorales; los software de escrutinio, que procesan y consolidan los votos; y finalmente, los sistemas de consolidación y divulgación nacional de resultados, que se encargan de la publicación oficial de los mismos. Un aspecto crucial de este plan es la exposición del código fuente de estos software. La disponibilidad del código fuente para los software de preconteo y sorteo de jurados de votación se extenderá durante dos semanas, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo. Posteriormente, el código fuente de los software de escrutinio, consolidación y divulgación nacional de resultados estará disponible para su revisión durante un período idéntico, del 11 al 24 de mayo. Esta medida busca proporcionar una ventana sin precedentes a la arquitectura tecnológica del proceso electoral, permitiendo una comprensión detallada de su funcionamiento y minimizando las sospechas sobre posibles manipulaciones. La apertura del código fuente es una manifestación clara del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Complementando la exposición del código fuente, el Registrador Nacional ha anunciado la realización de una serie de pruebas técnicas y simulacros diseñados para evaluar el desempeño y la robustez de los sistemas electorales bajo diversas condiciones. Entre las actividades programadas se destaca el simulacro nacional e internacional de preconteo, fijado para el 16 de mayo, que permitirá evaluar la eficiencia y precisión de este sistema a gran escala. Posteriormente, los días 19 y 20 de mayo, se llevará a cabo el simulacro de escrutinios, tanto a nivel nacional como en consulados, para probar la capacidad de los sistemas de procesamiento de votos en diferentes entornos. Finalmente, el 21 de mayo se realizará un simulacro de digitalización del formulario E-14, un documento clave para la transmisión de resultados. Estas pruebas son esenciales para identificar y corregir cualquier posible fallo o vulnerabilidad antes del día de las elecciones. El Registrador enfatizó la importancia de esta apertura: Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores en relación con el proceso electoral en Colombia tengan la plena seguridad y la garantía de que estamos actuando con total transparencia y que el resultado de las elecciones será el que la ciudadanía decida en las urnas. Este enfoque integral busca fortalecer la confianza pública en el sistema electoral y asegurar que cada voto cuente y sea debidamente contabilizado





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