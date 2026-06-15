III Versión de 'Atlántico Suena' Impulsa la Industria Musical en el Departamento

La tercera edición del Mercado Atlántico Suena, MAS 2026, reunió a artistas y gestores culturales en el Atlántico para fortalecer la industria musical a través de showcases, formación y oportunidades de negocio, en el marco de los 121 años del departamento.

En el marco de la celebración de los 121 años del departamento del Atlántico , se llevó a cabo la tercera edición del Mercado Atlántico Suena, MAS 2026, un evento que se consolidó como una plataforma fundamental para el fortalecimiento de la industria musical local.

Durante dos días, el Complejo Cultural de la Aduana y La Aduana Piano Bar fueron los escenarios que acogieron a artistas, programadores nacionales, gestores culturales, empresarios y diversos actores del ecosistema creativo. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y con el apoyo de La Aduana Piano Bar y la CLENA, tuvo como lema "MAS sonidos del Río Grande para el Mundo", buscando proyectar el talento atlanticense hacia escenarios nacionales e internacionales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo cultural y económico de la región. En sus declaraciones, subrayó que la música es parte esencial de la identidad del departamento, un legado construido por generaciones de maestros, compositores e intérpretes que hoy inspira a las nuevas generaciones.

Además, reafirmó el compromiso institucional de seguir apoyando la industria musical como motor de desarrollo, garantizando que el patrimonio sonoro se mantenga vivo y se proyecte hacia el futuro. La secretaria de Cultura y Patrimonio, Verónica Cantillo, añadió que el MAS 2026 es un regalo para el departamento y sus artistas, brindándoles herramientas, conocimientos, conexiones y oportunidades para crecer profesionalmente.

Durante la primera jornada, realizada en La Aduana Piano Bar, se presentaron once agrupaciones en formato showcase, permitiendo a los programadores invitados conocer la riqueza y diversidad de las propuestas musicales del Atlántico. Participaron El Encanto del Tambor, liderado por Olivia Gómez; Zona V, de Julio Muñoz; Silguero & Siboney, de Gilmar Silguero Linero; Otw Gang, de Antonio José Ortiz; Akanny, de David Hernández; Mi Usic Band, de Nelson Luis Escorcia Márquez; June Jumper, de Juan Sebastián Silva; Agrupación Femenina Kandé, de Ailan Manjarrés Wong; Karnivale, de Luis Eugenio García; Terapia Criolla Band, de Christian García Ortega; y Doris Vespa.

Estas agrupaciones abarcaron desde músicas de raíz tradicional y folclórica hasta propuestas urbanas, alternativas y contemporáneas, evidenciando la creatividad y la capacidad innovadora del talento local. El evento no solo ofreció espacios de circulación, sino también de formación y generación de oportunidades de negocio, contribuyendo a dinamizar los centros culturales del departamento y a consolidar la cadena de valor de la música en la región.

La iniciativa reafirmó el compromiso con las industrias culturales y creativas, promoviendo la música como un sector estratégico para el desarrollo económico y cultural del Atlántico. Con más de 2500 asistentes y una amplia cobertura mediática, el MAS 2026 se posicionó como un referente en la proyección de artistas locales, generando un impacto positivo en la comunidad artística y en la economía creativa del departamento.

La gobernación del Atlántico anunció que continuará apoyando este tipo de espacios, convencida del poder transformador de la cultura y del inmenso talento de sus músicos





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