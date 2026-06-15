Ilia Topuria pierde su invicto y el título en el UFC Freedom 250 de la Casa Blanca

El campeón hispano-georgiano fue derrotado por Justin Gaethje en el histórico evento UFC celebrado en la residencia presidencial, marcando el fin de su invicto y su reinado como peso ligero.

El UFC Freedom 250, celebrado en la Casa Blanca , marcó un hito al ser el primer evento de artes marciales mixtas en la residencia presidencial, en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80 cumpleaños de Donald Trump .

La pelea estelar enfrentó al campeón defensor Ilia Topuria, de origen hispano-georgiano, contra el retador estadounidense Justin Gaethje. Topuria llegaba con un récord invicto de 17 victorias consecutivas, pero Gaethje se mostró más sólido a lo largo del combate, conectando golpes directos al rostro del campeón. Tras el cuarto asalto, el hermano y entrenador de Topuria decidió parar la pelea, lo que significó la primera derrota del español y la pérdida de su título de peso ligero.

Los médicos y jueces coincidieron en que el campeón no podía continuar. El evento, que contó con Trump en primera fila, se desarrolló en un escenario temporal instalado en el jardín sur de la Casa Blanca, con capacidad para miles de espectadores y pantallas gigantes. La rivalidad entre ambos peleadores escaló en los días previos, con burlas de Gaethje sobre el divorcio de Topuria y un empujón del campeón durante una conferencia.

Aunque el UFC Freedom 250 fue presentado como una celebración patriótica, generó controversia por posibles conflictos de interés y criticas por usar la Casa Blanca para un espectáculo privado. Un grupo intentó sin éxito frenar legalmente el evento, acusándolo de corrupción. La victoria de Gaethje lo consagra como nuevo campeón y repone su legado después de años de busca del título





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