Ilsa Córdoba gana oro en lanzamiento de jabalina en Dakar 2026

La atleta colombiana Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus se consagra campeona olímpica juvenil con 57,62 metros, llevando la medalla de oro a su país en los Juegos de Dakar 2026.

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus se convirtió en la primera campeona de lanzamiento de jabalina en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. La joven deportista de apenas 17 años aseguró la medalla de oro el lunes 9 de noviembre con un lanzamiento de 57,62 metros, una marca que superó a sus rivales y consagró su dominio en la pista.

La marca histórica en Senegal

La victoria de Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus representó un hito significativo para el atletismo colombiano, ya que amplió la lista de campeones juveniles en esta disciplina. Hasta la edición de Buenos Aires 2018, cuando Valeria Cabezas ganó en los 400 metros vallas, Colombia no había logrado este título específico. Su triunfo en Senegal la posiciona como la segunda atleta en alcanzar este logro, reafirmando el crecimiento del país en pruebas de campo.

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Para obtener el primer puesto, la antioqueña necesitó cuatro intentos dentro de una final competitiva de nueve participantes. Comenzó con una marca de 52,11 metros, pero sus siguientes dos lanzamientos fueron nulos. El cuarto turno le brindó la oportunidad decisiva, registrando los 57,62 metros que ninguna de sus competidoras pudo igualar. Aunque cometió una falta en su quinto intento, su mejor registro ya estaba garantizado.

Competencia y posiciones finales

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus superó a su principal rival por una diferencia considerable de 2,94 metros. La medalla de plata fue para Parizoda Talabova de Uzbekistán, quien logró 54,68 metros en su sexto intento. El bronce se lo adjudicó Eliza Ligere de Letonia con 52 metros, mientras que Remas Elwelily de Egipto cerró el podio preliminar en cuarta posición con 51,64 metros.

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Esta actuación consolidó la progresión de la joven deportista, quien había establecido un récord nacional sub-18 de 55,69 metros en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá este mismo año. Su lanzamiento en Dakar superó esa distancia previa en casi dos metros, demostrando una mejora sustancial en su rendimiento técnico y físico en una de las pruebas más exigentes del atletismo.

Delegación colombiana y medallero acumulado

Con esta victoria, Colombia sumó su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, llevando un balance de un oro, una plata y dos bronces. La delegación nacional, integrada por 22 atletas, participa en la primera edición de estos juegos celebrados en territorio africano. Este triunfo representa la medalla número 24 en la historia del país para estas competencias, con un acumulado total de nueve oros, siete platas y ocho bronces.

La participación colombiana comenzó con el antioqueño Emanuel Otálvaro, quien obtuvo la plata en tenis de mesa individual masculino el jueves 5 de noviembre. El joven de 16 años perdió la final contra el japonés Ryuusei Kawakami por 4-2, tras derrotar a varios de los mejores juveniles del mundo. Su desempeño fue el primer podio para la nación en esta edición.

El viernes 6 de noviembre, Alejandro Gutiérrez ganó el bronce en equitación con un tiempo de 38,72 segundos en el desempate sin penalizaciones. Dos días después, el domingo 8 de noviembre, Valery Edith Rubio conquistó el bronce en lucha playa en la categoría de 45 kilogramos, venciendo a la argelina Meriem Safiya Grib por 4-0 en apenas 46 segundos.

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Próximos pasos y cierre de competencias

La medalla de oro de Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus eleva el moral de una delegación que aún tiene eventos pendientes antes del cierre oficial. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 continúan con sus competencias hasta la ceremonia de clausura, programada para el 13 de noviembre. El desempeño de los atletas colombios en las pruebas restantes definirá el balance final de la nación en esta histórica cita deportiva internacional.