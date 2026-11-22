La joven lanzadora colombiana Ilsa Mayerlín Córdoba ganó oro en Dakar 2025. Con 57,62 metros, estableció récord nacional sub-18 y dedicó la presea a su abuela María Nieves Murillo.

La joven lanzadora colombiana Ilsa Mayerlín Córdoba conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, con apenas 17 años. En su debut olímpico, la atleta, nacida en Chocó y criada en Currulao, Turbo, Antioquia, estableció un nuevo récord nacional sub-18 con un lanzamiento de 57,62 metros el pasado 9 de noviembre.

Victoria Histórica en Dakar 2025

La hazaña de Ilsa Mayerlín Córdoba se consolidó como la primera medalla de oro para Colombia en la disciplina de lanzamiento de jabalina durante la competición internacional celebrada en Senegal. La deportista mostró una emoción desbordante tras su actuación, caminando hacia su entrenador para celebrar antes de contener sus lágrimas de felicidad frente a las cámaras que buscaban capturar su reacción inmediata.

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En medio de la celebración, la joven atleta de tez morena y largas trenzas dedicó la anhelada presea principalmente a su abuela, María Nieves Murillo Asprilla. Este reconocimiento público subraya el vínculo familiar fundamental que ha sostenido el desarrollo deportivo de la joven, quien considera a su abuela como su ángel protector y apoyo incondicional en su trayectoria.

Orígenes Familiares y Formación Temprana

María Nieves Murillo Asprilla asume con orgullo no solo el rol de abuela, sino también el de madre de Ilsa Mayerlín Córdoba, revelando detalles sobre su crianza en Turbo. La abuela relata que la niña llegó a vivir con ella a los seis meses de nacida debido a que sus padres, Édinson y María Enestina Lemus, debían trabajar, quedando ella a cargo de la menor durante casi toda su vida.

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La abuela recuerda que Ilsa fue una niña muy inquieta e hiperactiva, lo que motivó a un tío y a una profesora a recomendar la práctica deportiva para canalizar su energía. Esta necesidad inicial de movilidad la llevó a iniciar su camino en el atletismo bajo la guía del profesor Jacinto Bejarano en Turbo, buscando un entorno estructurado que le permitiera desarrollarse correctamente.

Del Miedo a las Carreras al Récord de Jabalina

Isla Mayerlín Córdoba inició su preparación como corredora, pero una caída durante una competencia escolar le generó un miedo que la llevó a abandonar las pruebas de velocidad. Ante esta situación, el profesor Jacinto Bejarano identificó su potencial en las pruebas de fuerza y la orientó hacia el lanzamiento de jabalina y la impulsión de bala, disciplinas donde finalmente encontró su especialidad.

El entrenador Jacinto Bejarano destaca que la atleta no buscaba inicialmente convertirse en deportista de alto rendimiento, sino mejorar su comportamiento, pero descubrió condiciones excepcionales. Inicialmente, Ilsa prefería saltar como Caterine Ibargüen, pero tras un proceso de persuasión y trabajo conjunto, comprendió que el lanzamiento de jabalina era el camino correcto para aprovechar su talento.

Superación y Perspectivas Futuras en Turbo

Jacinto Bejarano describe a Ilsa Mayerlín Córdoba como una guerrera de la adversidad que demuestra que el talento y la voluntad pueden superar la falta de recursos. Desde que la recibió a los diez años en un corregimiento sin escenarios adecuados, el entrenador le enseñó a aprovechar lo poco que tenía, ya que los entrenamientos se realizaban en espacios improvisados donde la jabalina dejaba huecos en el terreno.

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Actualmente, la medallista de oro en Dakar está terminando su primer semestre de Psicología en la Uniminuto de Apartadó, combinando su formación académica con su carrera deportiva. Su paso por la Institución Educativa 24 de Diciembre fue marcado por ser una buena estudiante, con el apoyo clave de la rectora y la profesora Denely, quien reconoció su potencial deportivo desde los primeros grados.