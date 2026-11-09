Ilsa Mayerlín conquista el oro olímpico juvenil en Dakar con marca personal

La atleta colombiana Ilsa Mayerlín Córdoba se coronó campeona en el lanzamiento de jabalina en Dakar, sumando la cuarta medalla del país y consolidando su liderazgo juvenil.

Ilsa Mayerlín Córdoba, representando a Colombia, ha asegurado la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de jabalina femenina durante los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Dakar, Senegal. La deportista, originaria de Turbo, Antioquia, respondió a las altas expectativas con una actuación dominante que ha posicionado a Colombia en la cima del podio juvenil internacional. Su victoria no solo destaca su excelencia técnica, sino que también suma una nueva presea dorada al balance histórico del equipo colombiano en estas justas.

Rendimiento histórico y detalles de la competencia

Ilsa Mayerlín Córdoba logró una marca de 57,62 metros, un hito que constituye su mejor marca personal y suficiente para garantizar la primera posición en la final. Esta actuación la aupó al cume de la competencia, superando a su más cercana competidora, la uzbeca Parizoda Talabova, quien registró un lanzamiento de 54,68 metros, quedándose casi tres metros por debajo de la marca ganadora. El concurso se disputó en el estadio Abdoulaye Wade, ubicado en Diamniadio, donde la colombiana demostró un poderío consistente a lo largo de sus intentos. La final comenzó con un lanzamiento de 52,11 metros, consolidó su liderazgo con los 57,62 metros decisivos y cerró con un registro de 54,13 metros, reflejando su estabilidad y fuerza técnica. En el conteo general de medallas, esta victoria aporta al patrimonio olímpico juvenil de Colombia, que ahora suma un total de 9 oros, 7 platas y 8 bronces en la historia de los Juegos de la Juventud.

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Posiciones de los participantes y contexto regional

La competencia presentó un escenario de alta exigencia técnica donde Ilsa Mayerlín Córdoba demostró superioridad clara frente a las otras finalistas. La plata fue para la representante de Uzbekistán, Parizoda Talabova, quien logró un desempeño sólido con 54,68 metros pero no pudo igualar la fuerza de salida de la antioqueña. Este resultado posiciona a Ilsa como la tercera del ranking mundial sub-18 de la temporada actual, según las clasificaciones vigentes en el atletismo internacional. La atleta de Turbo ha recorrido un camino ascendente que incluye medallas previas de alto nivel, como el oro en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, celebrado en Montería, donde obtuvo el primer título para el país con 51,48 metros. Además, sumó otra victoria dorada en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá 2026, estableciendo un récord suramericano juvenil con 55,69 metros. Estos antecedentes demuestran una progresión constante y una madurez competitiva que supera la edad juvenil estándar.

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Impacto en el deporte colombiano y próximos pasos

La consagración de Ilsa Mayerlín Córdoba representa un punto de inflexión para el atletismo colombiano, consolidando a la antioqueña como una figura central en la reserva deportiva del país. Según la información proporcionada por el Ministerio del Deporte, su capacidad y proyección técnica fueron determinantes para su ingreso a la Escuela de Talentos 2022. La entidad resalta que la deportista participó en cuatro ediciones consecutivas de los Juegos Intercolegiados, iniciando su trayectoria competitiva en 2022 y manteniendo una presencia activa hasta 2025. Esta victoria en Dakar se convierte en la cuarta presea obtenida por Colombia en estas justas específicas, siguiendo el éxito del tenis de mesa con Emanuel Otálvaro García, quien ganó la plata, y los bronces obtenidos por Alejandro Gutiérrez en equitación y Valery Rubio en lucha de playa. La integración de Mayerlín en el cuadro de medallas refuerza el programa de desarrollo deportivo nacional y establece un nuevo estándar de excelencia para las futuras generaciones de lanzadores en Colombia.