Imagen Falsa de Iván Cepeda y Aída Quilcué Circula en Redes Sociales

Una imagen generada por inteligencia artificial que vincula a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Aída Quilcué con el líder disidente 'Iván Mordisco' ha sido ampliamente difundida en redes sociales. La investigación de El Tiempo y AFP Factual revela que la imagen es un montaje y busca desacreditar a los candidatos.

La campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué , quienes se perfilan como fuertes contendientes en las elecciones del 31 de mayo de 2026 según recientes encuestas de AtlasIntel, se ha visto afectada por la difusión de una imagen falsa generada por inteligencia artificial.

La fotografía, que muestra a Cepeda y Quilcué junto a un grupo de personas vestidas con camuflaje, incluyendo al líder disidente Néstor Vera, alias 'Iván Mordisco', ha circulado ampliamente en redes sociales como Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter) y TikTok. La imagen ha sido compartida más de 2.000 veces, acompañada de mensajes que buscan desacreditar a los candidatos, acusándolos de tener vínculos con grupos armados ilegales y de apoyar el reclutamiento de menores.

Los comentarios que acompañan la imagen son altamente polarizados y buscan generar desconfianza en el electorado, sugiriendo que Cepeda es el candidato de las FARC y que Quilcué recibe instrucciones directamente de 'Iván Mordisco'. Esta desinformación se aprovecha del contexto político actual, donde la paz total y las negociaciones con grupos armados son temas centrales del debate público.

La Ley de Paz Total, impulsada por el senador Cepeda en 2022, ha sido objeto de críticas y controversias, y la imagen falsa busca reforzar la narrativa de que los candidatos son complacientes con los grupos ilegales. La situación subraya la creciente amenaza de la desinformación generada por IA en los procesos electorales y la necesidad de verificar la información antes de compartirla.

Una investigación exhaustiva realizada por EL TIEMPO y AFP Factual, a través de su iniciativa El Filtro, ha revelado que la imagen es un montaje creado con inteligencia artificial. La búsqueda inversa de la imagen en Google reveló la presencia del logo de Gemini, la herramienta de IA generativa de Google, en la esquina inferior derecha de la fotografía original.

Además, una búsqueda inversa del segmento de la imagen que muestra a Cepeda y Quilcué condujo a una fotografía auténtica publicada en el perfil de Instagram de Aída Quilcué el 24 de febrero de 2026. En esta fotografía, ambos candidatos aparecen con prendas similares a las del montaje, durante una visita al municipio de Santander de Quilichao.

La diferencia clave radica en que en la imagen original, Cepeda lleva una pañoleta con el nombre y el logo de la organización indígena Nasawe'sx Dxi'j, mientras que en el montaje, estas letras aparecen distorsionadas e ilegibles. La herramienta de detección de contenido sintético generado por IA de Google, SynthID, confirmó que “todo o parte” de la publicación fue creada con esta tecnología.

Esta verificación demuestra la sofisticación de las herramientas de IA utilizadas para crear desinformación y la importancia de contar con mecanismos de verificación rigurosos. La rápida propagación de la imagen falsa en redes sociales evidencia la vulnerabilidad de la opinión pública a la manipulación informativa. El caso de la imagen falsa de Iván Cepeda y Aída Quilcué es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para socavar la integridad de los procesos democráticos.

La difusión de desinformación no solo afecta la reputación de los candidatos, sino que también puede influir en la percepción pública y en el resultado de las elecciones. La senadora Aída Quilcué, defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios del Cauca, una región afectada por la presencia de disidentes de las FARC, es particularmente vulnerable a este tipo de ataques.

Su trabajo en defensa de las comunidades indígenas y su compromiso con la paz total la han convertido en un blanco para aquellos que buscan desestabilizar el proceso de paz. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', líder de la facción disidente Estado Mayor Central (EMC), es una figura clave en el conflicto armado colombiano y su imagen ha sido utilizada para generar temor y desconfianza.

La iniciativa El Filtro, una colaboración entre El Tiempo y AFP Factual, juega un papel fundamental en la lucha contra la desinformación, proporcionando herramientas y recursos para verificar la veracidad de la información. Si usted tiene dudas sobre la veracidad de una información, una foto o un video, puede contactar a El Filtro a través de la dirección de correo electrónico anaalv@eltiempo.com





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