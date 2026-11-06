Imane Khelif vuelve al ring: detalles del debut profesional en París

La campeona olímpica Imane Khelif regresa a la competición el 15 de diciembre en París para su primer combate profesional contra Clarida Sarabia en la Maison de la Mutualité.

La boxeadora argelina Imane Khelif regresará a los combates el 15 de diciembre en la capital francesa, marcando su primera aparición en el ring como atleta profesional tras su exitosa etapa olímpica. La campeóna mundial de 27 años, quien no había subido a un cuadrilátero desde que conquistara el oro en los Juegos de París 2024, confirmará su nuevo estatus en un evento de alto perfil.

Detalles del combate y opponent

El encuentro tendrá lugar en la Maison de la Mutualité, donde Imane Khelif se medirá a la española Clarida Sarabia, quien posee una licencia profesional expedida por la Federación Neerlandesa de Boxeo. La pelea constará de seis asaltos de dos minutos cada uno, una duración significativamente menor que los tres asaltos de tres minutos típicos de la modalidad amateur en la que destacó Khelif anteriormente.

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Retraso por lesión y cambio de categoría

Khelif había planificado originalmente su debut profesional para abril, pero se vio obligada a aplazar la fecha debido a una lesión sufrida durante los entrenamientos. Tras superar este impedimento físico, la pugilista ha cambiado de peso para su nueva etapa, pasando de la categoría de menos 66 kilogramos en la que ganó la medalla olímpica a la división de superwélter, que limita los pesos a menos de 69.8 kilogramos.

La boxeadora, su entrenador Kamel Abdesselam y el organizador Yacin Berrabah anunciaron los detalles durante una rueda de prensa en París el viernes. Imane Khelif declaró que sentía la necesidad de pasar al profesionalismo tras un periodo de más de dos años sin combatir, reconociendo que los últimos años habían sido complejos pero asegurando que está dispuesta a darlo todo en su vuelta.

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Contexto de las controversias regulatorias

El retorno de Imane Khelif se produce en un contexto de intensas discusiones sobre reglamentos deportivos. La pugilista, que nació mujer pero porta de forma natural el gen SRY, fue objeto de ataques mediáticos durante los Juegos de París 2024 por su género. Reveló en febrero en el periódico L'Équipe que recibió un tratamiento hormonal para reducir su testosterona antes de la competición olímpica.

Futuro deportivo y enfoque profesional

Ante las nuevas exigencias del Comité Olímpico Internacional, que restablecerá pruebas de feminidad para los Juegos de Los Ángeles 2028 incluyendo la búsqueda del gen SRY, la boxeadora ha preferido desmarcarse de la política deportiva. Afirmó en una entrevista con la AFP que su prioridad actual es centrarse en su trayectoria profesional, dejando de lado las disputas institucionales para enfocarse en su carrera en el boxeo de élite.