Impactante Accidente en Dosquebradas: Vehículo se Estrelló Contra el Supermercado D1

Un vehículo colisionó contra el supermercado D1 en Dosquebradas, Risaralda, dejando cinco heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente.

La noche del primero de mayo, la tranquilidad de Dosquebradas , Risaralda, se vio abruptamente interrumpida por un impactante accidente en la avenida Simón Bolívar, específicamente en el sector conocido como el Crucero.

Un vehículo de color gris, identificado con placas de la ciudad de Manizales, se estrelló con fuerza contra la fachada del popular supermercado D1, generando conmoción y alarma entre los residentes locales. El incidente, capturado en múltiples videos por testigos presenciales, rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando la magnitud del choque y la preocupación palpable de la comunidad por el bienestar de quienes se encontraban dentro y cerca del establecimiento en el momento del impacto.

Las imágenes revelan la destrucción de las puertas de entrada del supermercado, evidenciando la violencia del choque. Según las primeras investigaciones realizadas por las autoridades competentes, el conductor del vehículo aparentemente perdió el control del mismo por causas que aún se están determinando. Se presume que una falla mecánica, una distracción al volante, o incluso una condición médica repentina podrían haber contribuido a que el automóvil se desviara de su carril y terminara impactando contra el supermercado.

La Policía de Pereira ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo factores adicionales involucrados, como el consumo de alcohol o sustancias ilícitas por parte del conductor. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona y el interrogatorio de testigos presenciales serán cruciales para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La prioridad en este momento es garantizar la seguridad de la zona y brindar atención médica adecuada a los heridos. El tráfico en la avenida Simón Bolívar se vio afectado temporalmente mientras los equipos de rescate y las autoridades realizaban las labores de limpieza y remoción del vehículo siniestrado. Se implementaron desvíos para minimizar las molestias a los usuarios de la vía y agilizar la circulación.

Hasta el momento, se ha confirmado que cinco personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. Todas ellas se encontraban dentro del supermercado D1 al momento del impacto y sufrieron lesiones de diversa consideración. Los equipos de emergencia, incluyendo personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, se desplazaron rápidamente al lugar del accidente para brindar los primeros auxilios a los heridos y trasladarlos a diferentes centros asistenciales de Pereira y Dosquebradas.

El comandante de la Policía de Pereira, en declaraciones a la prensa, informó que las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria y que se está brindando apoyo a sus familiares. Afortunadamente, a pesar de la gravedad del accidente y la destrucción material ocasionada, no se registraron víctimas fatales.

Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para determinar las causas del siniestro vial y prevenir que incidentes similares se repitan en el futuro. Se insta a los conductores a mantener la prudencia al volante, respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

La comunidad de Dosquebradas se ha mostrado consternada por el accidente y ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus familias. Se espera que el supermercado D1 permanezca cerrado temporalmente mientras se realizan las labores de reparación y se evalúan los daños estructurales





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