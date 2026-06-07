Impactante gol en amistoso entre EE. UU. y Alemania se viraliza previo al Mundial 2026

El partido amistoso entre Estados Unidos y Alemania, con resultado 1-2, dejó un gol memorable que recorrió las redes. Alemania sufre baja por lesión de Lennart Karl, Colombia juega contra Jordania, y la madre de James Rodríguez habla sobre rumores.

El impactante gol anotado en el partido amistoso entre Estados Unidos y Alemania , disputado este sábado, ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en viral en las redes sociales.

Este encuentro, que culminó con una victoria alemana por 1-2, sirvió como última prueba para ambos combinados antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el próximo 11 de junio. El delantero Lennart Karl no podrá participar en el Mundial tras sufrir un desgarro muscular durante el último entrenamiento de la selección alemana en territorio estadounidense, lo que representa una baja significativa para el equipo dirigido por el seleccionador alemán.

Por otro lado, la Selección Colombia también ultima sus preparativos de cara a la cita mundialista y jugará un partido amistoso contra Jordania, cuyo horario y canal de televisión ya han sido confirmados, en busca de afinar detalles y llegar en óptimas condiciones. En otro orden de asuntos, la madre de James Rodríguez se pronunció sobre los rumores que apuntan a un posible desplante del '10' de la selección colombiana, realizando una importante petición y destacando que formó a sus hijos con valores.

La noticia ha generado expectativas y debates entre los aficionados, mientras las selecciones ajustan sus plantillas y estrategias antes del torneo más esperado del fútbol mundial





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Alemania Estados Unidos Gol Viral Lennart Karl Lesión Colombia Jordania James Rodríguez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Ola Blu reunirá a miles de colombianos rumbo al Mundial 2026: así pueden participarBajo el nombre de La Ola Blu, Blu Radio busca reunir a los colombianos alrededor del Mundial 2026 mediante la creación de una gran cadena de videos inspirada en sus celebraciones.

Read more »

La Selección Colombia, entre las de mayor promedio de edad en el Mundial 2026La convocatoria proyectada por Néstor Lorenzo combina referentes históricos de la Selección Colombia con una nueva generación que busca consolidarse de cara al futuro.

Read more »

FIFA publica ranking mundial antes del Mundial 2026: Colombia se consolida en el Top 15La actualización del ranking FIFA ubica a la Selección Colombia en el puesto 13 con 1.695,99 puntos, manteniéndose como una de las mejores del mundo y por encima de otras selecciones sudamericanas como México y Uruguay. Argentina lidera la clasificación.

Read more »

Las estrellas del fútbol mundial llegan al Mundial 2026El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el evento más esperado del fútbol mundial. Las principales estrellas del planeta fútbol, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, llegan a la cita dispuestas a dejar una huella imborrable en la historia del deporte.

Read more »