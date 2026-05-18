El Passage Text conduce a la conclusión de que la victoria del candidato de la centroderecha o de su rival determinará la congelación de inversiones y proyectos en el sector privado. Un alto cargo de una de las principales universidades del país recomendó a los ciudadanos mayores de 18 años que ejerzan su voto en las elecciones presidenciales. Un parlamentario uribista replicó a los parlamentarios del Pacto Histórico que aunque critican duramente el dispositivo de seguridad para el expresidente Álvaro Uribe, llevan años encendiendo alarmas sobre la necesidad de mantener un esquema robusto de escoltas y camionetas para el presidente una vez deje el poder. Las especulaciones arrolló en torno a lo que hará el saliente mandatario a partir del 7 de agosto.

Las inversiones y el arranque de nuevos negocios en el segundo semestre se encuentran en vilo debido al resultado de las elecciones presidenciales . Según la victoria del candidato de la centroderecha o su rival, se acelerarán o aplazarán, lo que determinará la congelación de inversiones y proyectos en el sector privado hasta conocer la política económica de la nueva administración.

Además, se prevé que los porcentajes de creación de plazas de trabajo formales se conviertan en una caída en el segundo semestre de 2026, aunque el panorama podría cambiar si la centroderecha gana la elección. Un alto cargo de una de las principales universidades del país recomendó a los ciudadanos mayores de 18 años que ejerzan su voto en las elecciones presidenciales, visto que el dictamen de las urnas influirá en el futuro del país y la década siguiente, como mínimo.

La preocupación de algunos parlamentarios del Pacto Histórico por una posible reducción de los esquemas de seguridad que protejan al presidente y sus familiares, o lo que sería un doble rasero de la izquierda, llevó a replicar un parlamentario uribista





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