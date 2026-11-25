Análisis sobre el aumento de intentos de suicidio y diagnósticos de depresión en Colombia durante la temporada navideña y cómo gestionar el bienestar emocional.

Diciembre en Colombia presenta una dualidad compleja que afecta profundamente la salud mental de la población. Mientras las redes sociales muestran celebraciones, existen tasas alarmantes de desesperación. El Instituto Nacional de Salud registró 38.769 intentos de suicidio en 2024. Estos datos reflejan una crisis silenciosa que requiere atención inmediata y urgente.

La realidad oculta de la temporada

La presión por celebrar contrasta con experiencias personales de duelo. La encuesta de la Universidad Manuela Beltrán revela alteraciones emocionales negativas. El 53 % de sus participantes sufrió estrés y preocupaciones económicas. Esta tensión familiar afecta la percepción de la fiesta.

Also read Impacto fiscal de SOMOS UNO: Galón de gasolina podría costar COP 21.056 en 2029

Evidencia estadística sobre depresión

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 muestra un aumento significativo. Los diagnósticos de depresión y ansiedad crecieron frente a 2015. Los datos confirman que el sufrimiento no desaparece con las celebraciones. La realidad sanitaria exige políticas de prevención eficaces.

Impacto en el bienestar social

Las expectativas familiares generan una carga psicológica adicional. Se convierte diciembre en un examen de vida exigente. Las pérdidas personales no tienen fecha de vencimiento. La sociedad debe generar espacios de escucha activa.

Advertisement

Romper el ciclo de silencio

Es vital dejar de juzgar las emociones de las personas. La alegría no debe imponerse como obligación social. El duelo merece respeto y tiempo propio. Acompañar sin soluciones rápidas es una actitud necesaria.

Propuestas para el nuevo año

La visibilidad es clave para prevenir el aislamiento. Nadie debe sentirse invisible en las reuniones. La generosidad emocional reduce el riesgo de suicidio. La empatía construye comunidades más sanas y resilientes frente a la adversidad.