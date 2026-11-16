Impacto de los 100 días de gobierno en Barranquilla: inversiones y seguridad

Los gremios de Barranquilla destacan avances clave en seguridad, atracción de inversión extranjera y obras de infraestructura durante los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella han generado un balance positivo significativo para la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Los gremios empresariales y el sector comercio de la región del Caribe colombiano han destacado los avances obtenidos en seguridad, la captación de inversiones internacionales y la mayor proyección de la urbe en el escenario global. La designación de Barranquilla como sede alterna de la Presidencia ha sido un catalizador fundamental para estas mejoras.

Sede Alterna y Posicionamiento Internacional de Barranquilla

El hecho de ser la sede alterna del Gobierno Nacional ha permitido que Barranquilla aciba actividades de alto nivel y cumbres institucionales que no eran comunes previamente. Esta posición estratégica ha acelerado la llegada de capitales al territorio al conectar a la ciudad con la red de agencias de inversión territorial. La presencia de delegaciones extranjeras ha fortalecido la imagen de Barranquilla como un destino confiable para los inversores globales.

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María del Pilar Puche Carrascal, presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico, subrayó que este evento posicionó a la ciudad como un hub logístico y energético. Durante el programa Intercambio para la Competitividad de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, más de 80 delegados extranjeros tuvieron acceso al portafolio local. Se presentaron oportunidades concretas en los sectores de energías renovables, logística portuaria y servicios avanzados.

Los resultados inmediatos de esta participación internacional incluyen la obtención de más de 30 cartas de intención firmadas. Estas iniciativas cuentan con la participación directa de entidades locales y fueron coordinadas por la Alcaldía de Barranquilla y Procolombia. Los dirigentes empresariales coinciden en que estas conversaciones de talla internacional son vitales para el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

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Acuerdos Diplomáticos y Articulación con Washington

El presidente Abelardo De La Espriella ha utilizado la plataforma de Barranquilla para mantener diálogos de alto nivel con líderes internacionales clave. Entre las reuniones destacadas se encuentran los encuentros sostenidos con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. Estas acciones refuerzan el alineamiento comercial con Washington y Centroamérica, consolidando a Barranquilla como un punto neurálgico de la agenda exterior del país.

Esta proyección externa no es solo simbólica, sino que se traduce en oportunidades reales para el tejido empresarial local. La ciudad se posiciona como la puerta de entrada natural para las relaciones económicas con Estados Unidos y la región centroamericana. Los gremios ven en esta articulación política una herramienta poderosa para diversificar las fuentes de ingreso y mejorar la competitividad de los productos atlantiqueñenses.

Inversiones en Infraestructura y Obras Públicas

Un avance tangible en estos primeros meses de mandato ha sido la articulación eficiente entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Barranquilla para impulsar obras estructurales. La Nación anunció recursos por $100.000 millones para las obras complementarias del corredor turístico en el tajamar occidental. Esta inversión permitirá encauzar el río Magdalena y transformar Bocas de Ceniza en un atractivo turístico de primer nivel.

Otro logro significativo es el convenio firmado para la gestión del lado tierra del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Este acuerdo permitirá a la Alcaldía asumir las intervenciones necesarias para la modernización de la terminal aérea. Se ha anunciado una inversión de $40.000 millones para estas mejoras, las cuales incluyen la climatización del edificio y la instalación de un tercer puente de abordaje en el muelle internacional.

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Impacto en Seguridad y Confianza Empresarial

La seguridad pública ha sido un pilar central de la gestión en los primeros 100 días, con resultados operativos medibles. Un despliegue especial de las fuerzas militares y de policía, iniciado en octubre en Barranquilla y su área metropolitana, ha generado más de 70 capturas de presuntos delincuentes. La Presidencia de la República reporta que estas acciones permiten actuar contra quienes amenazan a comerciantes, cobran extorsiones o sostienen las redes criminales.

La recuperación de la presencia visible del Estado en los territorios intervenidos es vista como un paso crucial para la normalidad económica. Para un comerciante, la seguridad significa la posibilidad de abrir su negocio sin temor a amenazas directas. Para una empresa, implica que sus trabajadores lleguen tranquilos y sus mercancías circulen con normalidad por las calles y espacios públicos.

Los dirigentes gremiales enfatizan que el éxito duradero de estas capturas depende de la judicialización efectiva y la protección a los denunciantes. La presencia sostenida de la Fuerza Pública debe mantenerse para consolidar la confianza de los vecinos y empresarios en las autoridades. Recuperar la seguridad es, en esencia, recuperar la libertad de trabajar y el uso pleno del espacio público en Barranquilla.