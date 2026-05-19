Impacto del Fenómeno de El Niño en el Segundo semestre de 2026 en Colombia

ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, emitió un análisis sobre las perspectivas del mercado de alimentos y energía en Colombia en medio de un posible fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026. La entidad advirtió que la unidad de presión entre el costo de los alimentos y el costo de la energía podría aumentar significativamente, afectando el crecimiento económico y aumentando el costo de vida de los hogares.

El fenómeno climático llegaría en medio de presiones inflacionarias y podría afectar el crecimiento económico. Un año de la Ley 2380 de 2024: fortaleciendo la donación de alimentos para combatir el hambre .

El representante Saray Robayo orgullosa de los logros alcanzados. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, advirtió que la alta probabilidad de consolidación de un fenómeno de El Niño fuerte en el segundo semestre de 2026 podría generar nuevas presiones sobre los precios de alimentos y energía en Colombia, impactando directamente el costo de vida de los hogares y el desempeño de la economía.

Según el informe semanal del centro de estudios económicos, el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el más directo impacto sería presiones inflacionarias sobre componentes clave como energía y alimentos, sumándose a un escenario ya retador en materia de precios para 2026. Los principales centros climáticos internacionales, entre ellos la National Oceanic and Atmospheric Administration y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo, estiman que el fenómeno comenzaría a consolidarse desde junio y alcanzaría su mayor intensidad entre agosto y noviembre





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