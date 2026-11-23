SOMOS UNO alerta que el galón de gasolina alcanzará COP 21.056 en 2029 por el IVA al productor y el impuesto al carbono. Conoce el análisis detallado.

La unión gremial SOMOS UNO proyecta un incremento significativo en los precios de los combustibles para el año 2029, estimando que el galón de gasolina corriente podría costar hasta un 30 por ciento más en comparación con los valores actuales. Esta alerta fue presentada el lunes 23 de noviembre como consecuencia directa de la implementación del proyecto de Ley de Rescate Económico, también conocido como ajuste fiscal, impulsado por el Gobierno liderado por el presidente Abelardo De la Espriella.

Según los cálculos detallados por el gremio, el precio base actual de COP 16.150 podría oscilar entre COP 19.328 y COP 21.056 en cuatro años. De este incremento total, entre COP 2.429 y COP 2.648 corresponderían exclusivamente a los nuevos cambios tributarios impuestos por el proyecto legislativo. El resto del aumento se atribuiría a la inflación y a los ajustes ordinarios de mercado que ocurrirían independientemente de la aprobación de la ley.

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Mecanismo del nuevo IVA y carga tributaria

El proyecto del Gobierno contiene 106 artículos de los cuales SOMOS UNO identificó cinco que modifican directamente la tributación de los combustibles. La medida principal eleva el Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicado al ingreso al productor de la gasolina corriente, el cual pasaría del 5 por ciento actual al 19 por ciento. Además, se elimina la exención para el alcohol carburante, transformando a las estaciones de servicio en responsables directos del IVA en la venta al consumidor final.

En la actualidad, el IVA de los combustibles se cobra en dos puntos de la cadena: el productor o importador paga el 5 por ciento sobre su venta, y el distribuidor mayorista paga el 19 por ciento solo sobre su margen de ganancia, no sobre el valor total. Las estaciones de servicio actuales no facturan ni declaran este impuesto. Bajo el nuevo esquema, el IVA total contenido en un galón de gasolina corriente ascendería de cerca de COP 603 a aproximadamente COP 2.387, casi cuatro veces el valor actual.

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Impacto diferencial y cronograma de aumentos

Para el diésel, que actualmente tiene un valor de COP 11.512, SOMOS UNO proyecta un precio futuro más moderado, situado entre COP 12.494 y COP 13.504 en 2029. El gobierno justificó esta diferencia al explicar en la exposición de motivos que excluir el diésel del IVA busca evitar un impacto inflacionario generalizado derivado de mayores costos en el transporte de carga pesada. Así, la exclusión del IVA en esta fase compensa parcialmente el aumento del impuesto nacional al carbono.

El cronograma de implementación sugiere que el precio de la gasolina corriente casi no se movería en 2027, sumando solo COP 230 por concepto del primer escalón del impuesto al carbono. El mayor impacto llegaría el 1 de enero de 2028, cuando entren en vigor simultáneamente el IVA del 19 por ciento al productor, el IVA sobre el alcohol carburante y el IVA minorista, elevando el galón en COP 2.171.

Responsabilidades contables y perspectivas futuras

David Jiménez Mejía, vocero nacional de SOMOS UNO, destacó que la actividad económica enfrenta un cambio estructural en la gestión administrativa. Desde el 1 de enero de 2028, las estaciones tendrían la obligación de facturar la gasolina corriente con IVA y repartir el impuesto de sus compras entre la gasolina gravada, el diésel excluido y otros bienes y servicios. Esta carga recae en un sector donde el 86 por ciento de los propietarios opera únicamente un establecimiento, lo que complejiza la adaptación tributaria sin nuevos recursos de apoyo.