Impacto Inflación Colombia: Ley de Rescate Económico sube precios 2027-2028

El Ministerio de Hacienda proyecta que la Ley de Rescate Económico elevará la inflación colombiana hasta 5,6% en 2027 y 7% en 2028 por nuevos impuestos al consumo y cambio del IVA.

El Ministerio de Hacienda de Colombia ha divulgado estimaciones detalladas sobre cómo la Ley de Rescate Económico afectará la dinámica de precios del país durante el ciclo 2027-2028. La entidad estatal confirma que la reforma tributaria provocará un aumento transitorio en la inflación debido a la implementación de nuevos impuestos al consumo y modificaciones en la estructura del Impuesto sobre las Ventas al consumo (IVA).

Cálculos Inflación 2027 Primeros Impactos

Los cálculos del Ministerio de Hacienda establecen que los cambios tributarios podrían sumar hasta 0,6 puntos porcentuales adicionales a la tasa de inflación en el año 2027. De materializarse este escenario, el indicador macroeconómico alcanzaría el 5,6% al cierre de ese mismo año. Esta proyección se basa en las expectativas de los analistas económicos recogidas en la encuesta mensual del Banco de la República, la cual ubicaba la mediana de la inflación de finales de 2027 en un 5%.

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De los 0,6 puntos porcentuales adicionales estimados para el primer año, 0,5 puntos corresponderían específicamente al aumento de los impuestos al consumo. Dentro de este efecto, 0,4 puntos se producirían por el incremento directo de los precios, mientras que 0,1 punto se generarían por los mayores costos que se trasladarían a otros bienes y servicios.

El 0,1 puntos porcentuales restante se explicaría por la reducción de beneficios tributarios específicos en el IVA, principalmente aquellos relacionados con las bebidas alcohólicas. La presión inflacionaria se intensificará en 2028, cuando se concentraría un incremento de hasta 1,4 puntos porcentuales adicionales según las estimaciones oficiales.

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Factores Precio 2028 Eliminación Beneficios

El principal factor del alza en 2028 sería la eliminación de beneficios y la ampliación de la base gravable del IVA, los cuales aportarían hasta 1,3 puntos porcentuales al incremento de precios. De este total, 1,1 puntos corresponderían al efecto directo sobre los precios de los productos y 0,2 puntos por los costos indirectos asociados a la cadena de producción.

A este impacto se sumarían 0,07 puntos porcentuales provenientes de los impuestos saludables, distribuidos entre 0,04 puntos de efecto directo y 0,03 puntos indirectos. La segunda etapa del ajuste tributario a los cigarrillos y el tabaco aportaría otros 0,05 puntos porcentuales, generados principalmente por el encarecimiento directo de estos productos específicos.

Uno de los principales canales de transmisión de la reforma sería el aumento de los impuestos al consumo de licores, cervezas, cigarrillos y vapeadores. El proyecto contempla incrementos en las tarifas específicas y ad valórem entre 2027 y 2028, lo que significa que los consumidores enfrentarán precios más altos al adquirir estos bienes.

Medidas Protección Poder Adquisitivo Hogares

La propuesta gubernamental contempla medidas para limitar el impacto de los cambios tributarios sobre el costo de vida de los hogares. Entre ellas se encuentra mantener sin IVA los alimentos básicos que tienen un peso importante en la medición de la inflación, incluyendo arroz, carne, pollo, huevos, papa, leche, pan y yuca.

También se mantendría la exclusión del ACPM del IVA. La intención es evitar que un incremento en los costos de este combustible encarezca los fletes del transporte de carga y, por consiguiente, la distribución de alimentos en el país. Otra medida es EfectIVA, mecanismo mediante el cual el Gobierno devuelve hasta el 100% del IVA pagado a la población de menores ingresos.

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Según el Ministerio de Hacienda, esta compensación protegería el poder adquisitivo del 68% de la población, excluyendo al 32% más rico. Estas acciones buscan mitigar los efectos negativos mientras la reforma alcanza sus objetivos de consolidación fiscal a largo plazo.

Transitoriedad Ajuste Consistencia Fiscal

El Ministerio de Hacienda plantea que estas presiones inflacionarias serían transitorias. A partir de 2029, la reforma comenzaría a contribuir a reducir la inflación, gracias a la disminución del gasto público y a la consolidación de las finanzas estatales. Este cambio de tendencia dependería de cuánto de esos nuevos impuestos terminen trasladando los comerciantes a los consumidores finales.

Un cambio importante comenzaría en 2028 con la eliminación de la tarifa preferencial del IVA del 5% para determinados bienes procesados que no forman parte de la canasta básica exenta. Estos productos pasarían a estar gravados con una tarifa del 19%, afectando directamente su precio de venta.

La medida tendría dos efectos claros: aumentaría directamente el precio de los productos afectados y podría elevar los costos de actividades como restaurantes, hoteles y servicios relacionados, que utilizan estos bienes en sus operaciones. Las presiones también incluirían impuestos al carbono, encareciendo los combustibles fósiles.

El impacto del impuesto al carbono podría extenderse a otros sectores por el aumento de los costos de transporte y producción, que eventualmente se trasladarían, al menos parcialmente, al consumidor final. El impuesto saludable recaería sobre bebidas ultraprocesadas endulzadas, sumando otra capa de ajuste en los precios al consumidor.