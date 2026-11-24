A diez años del Acuerdo Final, la Subcomisión de Género enfrenta incumplimientos y debilitamiento institucional. Marcela Rico Sosa y expertas analizan los retos para garantizar la participación política y los derechos de las mujeres.

A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la implementación del enfoque de género sigue enfrentando serios obstáculos en Colombia. Las mujeres que impulsaron este marco histórico advierten sobre incumplimientos sistemáticos, el debilitamiento institucional y amenazas constantes a los avances conquistados durante las negociaciones.

Un hito que no se había visto en ningún acuerdo de paz anterior fue la creación de la Subcomisión de Género. Este organismo, nacido en una mesa de negociación en La Habana en 2014, cambió la narrativa de las conversaciones entre las extintas FARC-EP y el Gobierno colombiano. El objetivo era poner fin a un conflicto armado que se extendía por más de 60 años, integrando la perspectiva de género como un eje transversal a los seis puntos del Acuerdo.

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Raíces Históricas de las Negociaciones

Las negociaciones oficiales comenzaron en octubre de 2012, con una primera fase celebrada en Oslo, Noruega, antes de trasladarse definitivamente a La Habana, Cuba. Tras cuatro años de diálogos intensos, el proceso culminó con la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Este texto, considerado revolucionario por sus firmantes, buscó transformar la estructura social y política del país, reconociendo la importancia de las mujeres y las diversidades sexuales como protagonistas de la construcción de paz.

Marcela Rico Sosa, conocida también por su nombre político Manuela Marín, es una de las firmantes del Acuerdo. Ha participado activamente en el proceso de implementación a través de diversas instancias, destacando su rol en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI). Esta comisión fue creada específicamente en el punto seis del Acuerdo para verificar y promover el cumplimiento de lo pactado, asegurando que las promesas no se quedaran en papel.

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Incorporación de la Perspectiva de Género

La Subcomisión de Género se formó a principios de 2015, cuando ya estaban definidos los seis puntos principales del Acuerdo: la Reforma Rural Integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas y la implementación. A estos puntos les faltaba incorporar las experiencias y necesidades reales de las mujeres y de las diversidades sexuales. Las participantes no solo exigían ser nombradas, sino que querían acciones concretas que reflejaran sus demandas en cada sección del texto negociado.

Rico Sosa recuerda que durante las discusiones en La Habana se consideraron análisis jurídicos y disposiciones legales existentes, además de la viabilidad práctica de las propuestas. El proceso fue desafiante, ya que el enfoque de género era revolucionario en un contexto donde las mujeres aún no tenían todos sus derechos reconocidos. Un ejemplo notable fueron las discusiones sobre los derechos de las mujeres campesinas, priorizadas en la Reforma Rural Integral, cuando el campesinado mismo no era reconocido como sujeto constitucional.

Las negociaciones con la delegación del Gobierno, encabezado entonces por Juan Manuel Santos, no fueron fáciles. Sin embargo, las firmantes consideran que lograron el mejor resultado posible dentro de las condiciones y el clima político de ese momento. Para Silvia Cortés, profesora de la Universidad Nacional y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la incorporación del enfoque de género fue una novedad importante a nivel internacional. Permitió que delegaciones de ambas partes participaran en su construcción y convocó a expertos internacionales, incluyendo integrantes de otras guerrillas del mundo.

Instancias de Verificación y Contrapeso

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Para asegurar el cumplimiento de lo pactado, se crearon instancias que verifican, estudian y trabajan directamente con las comunidades. Rico Sosa destaca que la constitución de estas estructuras ha sido uno de los mayores aciertos del Acuerdo. El Estado es el principal responsable de la implementación, pero existe un contrapeso necesario. Este contrapeso lo conforman las personas firmantes de paz que participan en esas instancias, junto con la sociedad civil, representada especialmente por la Instancia Especial de Mujeres.

A pesar de estos mecanismos, la implementación enfrenta retos significativos. El debilitamiento institucional y la falta de voluntad política han puesto en riesgo los avances logrados. Las amenazas contra las defensoras de derechos humanos y las mujeres que lideran procesos de reconciliación siguen siendo una realidad preocupante. La seguridad y la protección de estas figuras son esenciales para mantener la vigencia del espíritu del Acuerdo.

Desafíos Futuros y Participación Ciudadana

La experta Marcela Rico Sosa ha participado activamente en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI). Esta comisión es clave para garantizar que los compromisos adquiridos se cumplan a lo largo del tiempo. Sin embargo, la efectividad de estas instancias depende en gran medida de la presión ciudadana y la vigilancia constante de la sociedad.

La importancia de que toda la ciudadanía se involucre en la implementación es innegable. Sin una participación activa y constante, los avances pueden quedar estancados o ser revertidos. La formación de una ciudadanía crítica y comprometida es fundamental para consolidar la paz. Las mujeres y las diversidades sexuales deben seguir siendo protagonistas en este proceso, asegurando que sus voces sean escuchadas y que sus derechos sean respetados en todas las esferas de la vida pública y privada.

Los obstáculos mencionados por las firmantes y expertas reflejan la complejidad de transformar estructuras sociales profundamente arraigadas. La implementación del enfoque de género no es solo una cuestión legal, sino cultural y política. Requiere un cambio de mentalidad en todas las instituciones y en la población en general. El diálogo continuo, la investigación académica y la incidencia política son herramientas vitales para superar las barreras existentes.