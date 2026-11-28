El Edificio Invico en Pereira será demolido mediante implosión el 29 de noviembre tras daños por el terremoto. Autoridades detallan el operativo, seguridad y restricciones viales para la operación.

El Edificio Invico, una estructura emblemática que marcó el desarrollo urbano de Pereira durante más de cincuenta años, será demolido mediante una implosión controlada programada para este domingo 29 de noviembre. Esta intervención estructural se llevará a cabo en la intersección de la calle 14 con la avenida Circunvalar, marcando el fin definitivo de un inmueble que funcionó como espacio comercial y residencial durante 53 años.

Contexto del terremoto y decisión de demolición

La orden para proceder con la derribada total de la edificación se emitió tras los graves afectaciones estructurales que el terremoto del 10 de agosto causó en la zona. Aunque el movimiento sísmico fue intenso, el Edificio Invico destacó en los informes de emergencia porque todos sus habitantes lograron evacuar con vida, un hecho que permitió enfocarse en la eliminación segura de la ruina.

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La construcción original del inmueble comenzó entre 1971 y 1973, consolidándose como parte fundamental del paisaje urbano local durante más de medio siglo. Sin embargo, la integridad de sus quince pisos quedó comprometida, haciendo insostenible su permanencia en el sector. La decisión final de demolerlo responde a la necesidad de garantizar la seguridad pública en una zona densamente poblada.

Operación técnica y liderazgo del Fondo Milagro

El Fondo Milagro actúa como la entidad contratante principal de esta operación, encargándose de la supervisión general y la coordinación administrativa del proyecto. La ejecución técnica y física de la implosión está a cargo de la firma especializada Atila Demoliciones, una empresa con experiencia previa en casos de alta complejidad en la región.

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Atila Demoliciones ha gestionado anteriormente derribas de gran escala en Medellín, incluyendo los edificios Space, Mónaco y Continental Towers. Para el caso del Invico, la compañía ha invertido más de 15 días en los preparativos estructurales y técnicos necesarios. La firma instalará cerca de 180 kilos de explosivos, distribuidos junto con 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos de alta precisión.

Protocolo de seguridad y restricción de movimiento

La secuencia de detonación se activará de forma remota desde una estación ubicada a 200 metros de la edificación, asegurando que el personal operativo no requiera permanecer cerca de la estructura durante los tres o cinco segundos que durará la caída. El proceso de preparación comenzará desde el sábado, con un despliegue que se extenderá 14 horas antes del evento y finalizará 12 horas después.

El operativo contempla un área de intervención y control de aproximadamente 4,4 hectáreas, protegida por un perímetro de seguridad superior a 1,5 kilómetros. Se han establecido tres anillos de seguridad basados en estudios de riesgo: el primer anillo de 50 metros es zona de restricción absoluta; el segundo de 100 metros reserva el espacio para personal técnico y equipos de emergencia autorizados; y el tercer anillo de 200 metros delimita la seguridad para la ciudadanía.

Las autoridades implementarán restricciones temporales de movilidad durante el fin de semana, con cierres vehiculares y peatonales estrictos. Las vías afectadas incluyen la Avenida Circunvalar entre las calles 12 y 16, la Calle 14 entre la carrera 12 y la avenida Belalcázar, la Calle 13 entre las carreras 12 y 15, y la Calle 15 entre la avenida Circunvalar y la carrera 15B. También se cerrará la Carrera 15 entre calles 12 y 16, la Calle 12 entre carreras 12 y 15, la Carrera 12B entre calles 12 y 16, y la Carrera 14 entre calles 12 y 14.

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Medidas preventivas y recomendaciones a la ciudadanía

Frente a las inquietudes sobre posibles afectaciones en viviendas cercanas, el gerente de Atila Demoliciones, Hernán Valdivieso, explicó que las cargas explosivas se instalarán directamente en la estructura y no en el suelo. Se utilizarán cortes especializados, sensores de monitoreo continuo y mantas protectoras para reducir vibraciones y controlar la dispersión de polvo y fragmentos.

El Alejandro Arango, director de Bomberos de Pereira, confirmó que las revisiones técnicas y las verificaciones de servicios públicos ya se han completado. Los organismos de socorro tienen dispuestas las medidas de prevención y atención para acompañar el procedimiento en tiempo real. Se recomienda a los residentes cercanos permanecer dentro de sus viviendas, evitar salir sin necesidad y mantenerse alejados de ventanas y balcones durante la mañana del domingo.

La Alcaldía de Pereira, el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana, la Aeronáutica Civil, Indumil, la CARDER y otros organismos de socorro participarán en el despliegue de cerca de 600 personas y más de 21 equipos de trabajo. Las autoridades han solicitado estrictamente que la ciudadanía respete los perímetros establecidos, no se acerque al área de intervención y evite el uso de drones en las inmediaciones del edificio.