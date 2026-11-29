El Edificio Invico de 15 pisos fue derribado mediante implosión el 29 de noviembre en Pereira. La operación, financiada por el Fondo Milagro, representa un hito en la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto.

El histórico Edificio Invico, una torre de 15 niveles ubicada en la capital risaraldense, desapareció en menos de dos segundos durante una implosión controlada ejecutada el domingo 29 de noviembre. La demolición se llevó a cabo en la intersección de la calle 14 con la avenida Circunvalar, en el oriente de Pereira, marcando el retiro definitivo de una estructura de 53 años de antigüedad que resultó gravemente dañada por el terremoto del 10 de agosto.

Desarrollo técnico de la implosión del Invico

La operación fue ejecutada por la empresa Demoliciones Atila, especialista con 27 años de experiencia en el sector, quien realizó su implosión número 70 en el país. Para garantizar la seguridad del entorno urbano, los técnicos instalaron 180 kilogramos de indugel en los primeros ocho pisos de la torre y colocaron cerca de 2.000 metros de cordón detonante en puntos estratégicos. El diseño de la explosión permitió que la estructura perdiera su base y cayera sobre su propia huella, minimizando el riesgo para los edificios vecinos y reduciendo el impacto en la circulación vial de la zona.

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Financiación y roles del Fondo Milagro

Esta demolición constituye el primer proceso de este tipo realizado por el Fondo Milagro en las ciudades afectadas por el sismo de magnitud 7,4. Ana María Cuartas, gerente del Fondo Milagro para Pereira, confirmó que los recursos para esta operación provienen exclusivamente de esa entidad. La funcionaria resaltó la alta especialidad requerida para derribar una estructura en medio de la ciudad, destacando que más de 600 personas trabajaron durante más de un mes en la planificación para asegurar el éxito de la operación compleja.

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Impacto en la reconstrucción de Pereira

El retiro del Edificio Invico representa un paso fundamental en el proceso de reconstrucción de Pereira, ya que eliminó un punto de alto riesgo estructural en un sector vital de la ciudad. La torre, que anteriormente albergaba 27 apartamentos y 11 locales comerciales, había sido declarada de demolición total tras los daños severos causados por el sismo del 10 de agosto. Su desaparición abre el camino para la reurbanización del terreno y la recuperación económica del área circundante.

Evaluación de seguridad y próximos pasos

Inmediatamente después de la caída, los organismos de socorro realizaron un barrido de seguridad exhaustivo en la zona para verificar la integridad de las construcciones adyacentes y asegurar que no se produjeran daños colaterales. Aunque la demolición se completó con éxito, las autoridades no habían entregado un balance final definitivo del estado de la infraestructura circundante ni de los trabajos de retiro de escombros, actividades que continúan avanzando en los días posteriores al evento.