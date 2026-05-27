Imponen medida de aseguramiento a docente en La Guajira por presuntos actos sexuales con estudiante de 12 años

Un juez de control de garantías en La Guajira dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un docente señalado de cometer actos sexuales agravados con una estudiante de 12 años. El imputado, quien se desempeñaba como profesor en un colegio del municipio de Albania, habría utilizado intimidación académica para someter a la víctima. Los hechos denunciados habrían ocurrido al menos dos veces durante 2024.

El presente caso judicial se centra en las graves acusaciones formuladas contra un docente identificado como Martínez Montero, en el municipio de Albania, departamento de La Guajira , Colombia.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades locales y la Fiscalía, el imputado habría utilizado su posición de autoridad como profesor para someter a una estudiante de tan solo 12 años a reiterados actos sexuales. Los hechos denunciados habrían ocurrido en al menos dos ocasiones durante el transcurso del año 2024, al interior de la institución educativa donde laboraba.

La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, que incluirían testimonios y posiblemente registros fílmicos o documentales, permitió el inicio formal del proceso judicial en su contra. El modus operandi descrito por las autoridades señala que el procesado habría instrumentalizado su rol docente para ejercer presión sobre la víctima, aprovechándose de la relación de poder inherente a su función.

Para garantizar el silencio de la menor, el investigado presuntamente la intimidaba de manera constante, utilizando como principal arma de coerción la amenaza directa de reprobarla en sus actividades académicas si no accedía a sus insinuaciones de carácter sexual. Esta dinámica de abuso, combinada con el entorno de confianza que通常会 caracteriza la relación entre alumno y profesor, habría generado en la niña un estado de vulnerabilidad y temor que perpetuó la situación.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, un fiscal adscrito a la Seccional La Guajira le imputó formalmente el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, figura penal que en Colombia conlleva una pena considerablemente elevada dada la condición de indefensión de la víctima y la condición de funcionario público del agresor. Durante las audiencias concentradas que se llevaron a cabo, el procesado Martínez Montero decidió no aceptar los cargos formulados en su contra, lo que derivó en la continuación del proceso bajo la modalidad de juicio.

Sin embargo, ante la solidez de los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, considerando que existían riesgos procesales que justificaban la privación de la libertad, posiblemente relacionados con la posibilidad de obstaculizar la investigación o reincidir en conductas similares. La captura del imputado se materializó el pasado 19 de mayo en el municipio de Maicao, La Guajira, mediante un operativo realizado por la Policía Nacional en estricto cumplimiento de una orden judicial previa.

Este caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los protocolos de protección a menores dentro de las instituciones educativas, así como los mecanismos de detección y denuncia de abuso sexual, especialmente cuando son perpetrados por figuras de autoridad que gozan de la confianza de la comunidad estudiantil y familiar. La sociedad colombiana ha venido elevando su voz contra la violencia sexual infantil, demandando a las autoridades una respuesta contundente y preventiva.

Este proceso judicial, que se encuentra en sus etapas iniciales, será seguido de cerca por organismos de derechos humanos y por la comunidad educativa de la Guajira, esperando que la justicia actúe con celeridad y garantice los derechos de la víctima, quien requerirá de acompañamiento psicosocial especializado para superar el trauma provocado por estos aberrantes hechos. Este suceso también debe servir como una llamada de atención para que los docentes y personal de las escuelas reciban formación constante sobre boundaries apropiados y sobre cómo actuar ante señales de abuso.

La protección integral de la niñez es un deber constitucional y un compromiso de toda la sociedad que no puede fallar cuando la vulneración proviene de quienes precisamente están encargados de su formación y cuidado





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