Imponen medida de aseguramiento a hombre acusado de intentar asesinar a conductor de aplicación en Girardota, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un presunto agresor que intentó asesinar a un conductor de transporte por aplicación en Girardota, Antioquia. El incidente ocurrió el 24 de marzo cuando el pasajero, tras solicitar el viaje, amenazó al conductor con un arma cortopunzante, generando un forcejeo que culminó con la colisión del vehículo. El conductor, lesionado, logró reducir al atacante. Se imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, pero el acusado no aceptó cargos. La investigación busca determinar si hubo intención de robo. La Fiscalía avanza en el proceso penal y se evalúan medidas de seguridad para conductores de aplicaciones.

Un juez de control de garantías de Colombia dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de un hombre señalado de intentar asesinar a un conductor de transporte por aplicación.

El hecho ocurrió en el municipio de Girardota, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron en la madrugada del pasado 24 de marzo, cuando el hoy procesado solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma digital. Según las autoridades, al llegar al lugar acordado, el pasajero habría intimidado al conductor con un arma cortopunzante, generando un forcejeo dentro del vehículo.

Durante el enfrentamiento, el automotor terminó colisionando, lo que intensificó la gravedad de la situación. Pese a las lesiones recibidas, el conductor logró desarmar y reducir a su presunto agresor hasta la llegada de las autoridades. Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a González Jusayú el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Mientras avanza el proceso penal en contra del investigado, se busca determinar si el agresor pretendía hurtar al conductor o al vehículo usado en la plataforma. La audiencia de formulación de imputación se desarrolló ante un juez de control de garantías, quien, tras encontrar elementos materiales probatorios suficientes, decidió enviar al indiciado a prisión.

Este caso pone en evidencia los riesgos que pueden enfrentar los conductores de servicios de transporte por aplicación y la necesidad de medidas de seguridad por parte de las plataformas. Las investigaciones continuarán para esclarecer los motivos y garantizar que se haga justicia





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