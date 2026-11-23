Colombia registró un crecimiento del 7,1% en importaciones de la Unión Europea en diciembre 2025, alcanzando US$6.050,7 millones, liderado por manufacturas y bebidas.

Las cifras consolidadas de la dinámica comercial entre Colombia y la Unión Europea muestran una contracción histórica en los últimos tres años, aunque diciembre de 2025 registró un repunte significativo. Según las declaraciones de importación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian), el valor alcanzó US$6.050,7 millones CIF, lo que representa un crecimiento del 7,1 % en comparación con el mismo mes de 2024.

Desglose detallado del crecimiento en diciembre 2025

Este comportamiento positivo obedeció principalmente al aumento del 12,5 % en el grupo de manufacturas, que participó con el 74,4 % del valor CIF total de las importaciones en diciembre de 2025. Este sector domina claramente el flujo comercial, dejando atrás a Agropecuarios, alimentos y bebidas con el 14,8 %, y a Combustibles y productos de las industrias extractivas con el 10,6 %. Otros sectores representaron apenas el 0,1 % restante.

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La variación global se vio impactada negativamente por menores compras de petróleo, productos derivados y conexos, los cuales aportaron 16,7 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo. A pesar de esta baja considerable, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron los US$897,0 millones CIF, mostrando un crecimiento del 9,8 % frente a diciembre de 2024. Este aumento se explicó por las mayores importaciones de bebidas y tabacos, que subieron un 81,4 % y aportaron 4,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Tendencias anuales y posición de la Unión Europea

En términos anuales, las importaciones de Colombia provenientes de la Unión Europea sumaron USD $8.484 millones (valor CIF) en 2024. Esta cifra representó una disminución del 14,5 % frente a los USD $9.927 millones registrados en 2023. No obstante, la Unión Europea mantuvo su posición como el tercer origen de las compras externas de Colombia, aportando el 13,2 % del total importado por el país durante ese año, que ascendió a USD $64.104,7 millones.

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La presencia europea en el mercado colombiano no solo se mide en valor, sino también en peso físico. Durante 2024, ingresaron alrededor de 2 millones de toneladas de mercancías desde el bloque europeo. Las compras estuvieron lideradas por aeronaves, medicamentos para uso humano, productos inmunológicos, vehículos y combustibles refinados, siendo estos últimos los que lideraron el comercio entre la nación y los países europeos.

Análisis comparativo con ejercicios fiscales anteriores

Para contextualizar la magnitud de estos datos, durante el año 2023, las importaciones de Colombia provenientes de la Unión Europea sumaron US$9.927 millones CIF. En ese momento, el bloque europeo representó el 15,8 % del total de las compras externas de Colombia en ese año, las cuales ascendieron a US$62.796,6 millones CIF. Esta cifra significó una disminución del 6,2 % en comparación con el valor registrado en 2022, marcando una tendencia de ajuste en la balanza comercial antes de la recuperación parcial observada a finales de 2024 y principios de 2025.