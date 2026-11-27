El nuevo gerente de la Imprenta Nacional asegura que la documentación es insuficiente para probar que el nuevo modelo de pasaportes cumple con los estándares legales y de seguridad.

La Imprenta Nacional ha revertido su postura oficial respecto al nuevo modelo de pasaportes en Colombia. Hitler Rouseau Chaverra, el recién nombrado gerente de la entidad estatal, ha informado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la documentación disponible es insuficiente para verificar que la primera fase del proyecto esté completamente terminada y en funcionamiento. Esta declaración representa un cambio drástico respecto a los informes presentados por la administración anterior, generando una incertidumbre significativa sobre la legalidad y eficacia de la nueva herramienta de identificación.

El diagnóstico oficial fue presentado el 26 de noviembre, apenas nueve días después de que Chaverra asumiera el cargo tras su paso por la Secretaría del Ministerio del Interior. En este documento, el gerente contrastó los papeles revisados por su nueva administración con la respuesta que la gerencia anterior había entregado el 19 de octubre junto a la Casa da Moeda de Lisboa. El medio El Tiempo confirmó que este despacho fue remitido a la Sección Primera del Tribunal, quien previamente suspendió los convenios entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional que sustentaron el modelo, el cual involucra a entidades de Portugal y Francia.

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Inconsistencias en la documentación del proyecto

El proceso judicial en curso se adelanta debido a una demanda presentada por el abogado Nicolás Dupont, quien cuestiona la transparencia y viabilidad del contrato. En octubre, la Imprenta Nacional sostenía firmemente que la primera fase estaba concluida, operativa y aceptada funcionalmente. Como parte de ese balance, la entidad reportó que el esquema había permitido personalizar 618.793 pasaportes con corte al 25 de septiembre de 2026. Sin embargo, la revisión de Chaverra puso el foco en la ausencia de soportes críticos que respalden ese resultado, destacando la falta de un acta definitiva de cierre de la fase ni un archivo consolidado.

Según el informe citado por El Tiempo, la nueva administración no encontró elementos para establecer qué asuntos seguían pendientes ni el historial de fallas operativas. Chaverra señaló vacíos importantes sobre la capacidad real de producción y las decisiones formales adoptadas durante la ejecución del proyecto. A juicio del gerente, estos soportes son estrictamente necesarios para acreditar ante el tribunal que la implementación se completó exitosamente. La advertencia apunta directamente a la falta de registros que permitan comprobar cómo se ejecutó el modelo y bajo qué controles estrictos, lo que contrasta con las conclusiones positivas que la entidad había presentado un mes antes.

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Comparación con el proveedor anterior Thomas Greg

Un punto crucial del análisis de Chaverra fue la comparación técnica con el esquema anterior, a cargo de la empresa Thomas Greg & Sons. La nueva administración de la Imprenta Nacional aseguró que no encontró evidencia suficiente para establecer que el nuevo pasaporte igualara o superara las condiciones de seguridad del documento reemplazado. Esta falta de pruebas es crítica, ya que el contrato original prometía una mejora sustancial en la protección contra fraudes y manipulaciones mediante tecnologías avanzadas de impresión y materiales.

Entre los soportes que se señalaron como faltantes están estudios comparativos rigurosos, análisis técnicos detallados, evaluaciones independientes y pruebas de laboratorio. Estos documentos eran esenciales para sustentar las ventajas de la página híbrida de papel y policarbonato laminado frente a una página de datos elaborada completamente en policarbonato, como se hacía anteriormente. Sin estas pruebas físicas y técnicas, la autoridad judicial no puede validar que la inversión realizada haya resultado en una mejora tangible de la seguridad nacional y la integridad de los documentos de viaje de los ciudadanos colombianos.

Impacto financiero y próximos pasos judiciales

La revisión también cuestionó si existían mejoras comprobables para los ciudadanos, basándose en la reducción de tiempos y costos. Según el informe, faltaba documentación que demostrara reducciones en los tiempos de producción, personalización, transporte, distribución y entrega. Por eso, el gerente advirtió que persiste una incertidumbre técnica relevante sobre la relación entre el costo asumido por el Estado, la seguridad obtenida y los niveles de servicio alcanzados. Para resolver esta falta de claridad, Chaverra ha pedido soporte técnico adicional a los expertos y a las entidades contratistas involucradas.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el ente que deberá valorar estos nuevos documentos dentro del proceso sobre los convenios que pusieron en marcha el modelo. La decisión final del tribunal determinará si los contratos con la Casa da Moeda y otros socios internacionales pueden continuar o si deben ser anulados completamente. Este veredicto tendrá implicaciones directas en la agenda de entrega de pasaportes para los ciudadanos colombianos y en la reputación internacional del país en materia de seguridad fronteriza.