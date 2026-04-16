Impulso al Desarrollo Rural en Cesar: Pavimentación de Vías Clave Beneficiará a Campesinos y Víctimas del Conflicto

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, anunció la aprobación de recursos significativos para la pavimentación de 29 kilómetros de vías terciarias en La Paz y Valledupar. El proyecto, con una inversión superior a los 170 mil millones de pesos, busca mejorar la conectividad, potenciar la economía agrícola y el ecoturismo, y facilitar el acceso a oportunidades para comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado.

La gobernadora del Cesar , Elvia Milena Sanjuan Dávila, ha compartido una noticia de gran trascendencia para el desarrollo rural del departamento, anunciando la aprobación de importantes recursos destinados a la pavimentación de 29,072 kilómetros de vías terciarias en los municipios de La Paz y Valledupar .

Esta iniciativa, gestionada ante el Órgano Colegiado de Administración y Financiamiento (OCAD) Región Caribe, representa una inversión millonaria que promete transformar la vida de campesinos y víctimas del conflicto armado, sectores históricamente afectados por la falta de infraestructura adecuada. La administración departamental detalló que el proyecto se dividirá en dos tramos cruciales: uno que conectará San José de Oriente con Alto de Riecito en el municipio de La Paz, abarcando 17,891 kilómetros, y otro que unirá la Vía Nacional con Guacoche en el municipio de Valledupar, con una extensión de 11,181 kilómetros. La necesidad de estas obras es apremiante. Actualmente, la red vial terciaria en estas zonas se encuentra en un estado de abandono que aísla los centros de producción agropecuaria de los puntos clave para la comercialización de las cosechas, generando pérdidas y limitando el crecimiento económico de las familias campesinas. Adicionalmente, el precario estado de las vías merma significativamente el potencial ecoturístico de la región, un sector con gran capacidad de generación de empleo y desarrollo. La falta de una infraestructura vial sólida también se traduce en un alto riesgo de accidentalidad, poniendo en peligro la seguridad de los habitantes y el transporte de bienes y personas. Sin embargo, la construcción de estos tramos de pavimentación abre un panorama de esperanza y cambio positivo para los residentes de estas áreas, quienes verán mejoradas sus condiciones de vida y sus oportunidades. El proyecto en su totalidad cuenta con una inversión proyectada de $ 170.691.436.571. Con esta suma, se busca no solo mejorar la red vial terciaria, sino también propiciar una interconexión efectiva que impulse el desarrollo económico, social, agrícola y turístico en el departamento del Cesar. La mandataria departamental realizó este anuncio durante la importante jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2025, un espacio donde se evalúa el progreso y los logros del gobierno local. En dicha presentación, la gobernadora Sanjuan Dávila destacó que de los cuatro ejes fundamentales que conforman el plan de desarrollo departamental, ya se ha avanzado en un impresionante 85%. Esta cifra se traduce en una inversión acumulada de 1,5 billones de pesos, impactando de manera directa y significativa sectores prioritarios como la educación, la salud, la infraestructura vial y el bienestar social de todos los cesarenses. La pavimentación de estas vías se convierte así en un pilar fundamental dentro de la estrategia integral para el progreso del Cesar, evidenciando el compromiso de la administración departamental con la transformación de las zonas rurales y el fortalecimiento de sus comunidades. Esta obra de gran envergadura no solo mejorará la movilidad y reducirá los costos de transporte para los agricultores, sino que también facilitará el acceso a servicios básicos, fomentará el turismo y permitirá a las víctimas del conflicto armado acceder a oportunidades de desarrollo y reintegración, contribuyendo así a la consolidación de la paz y el progreso en la región. La visión de la gobernadora es clara: conectar al Cesar con oportunidades, construyendo un futuro más próspero y equitativo para todos sus habitantes, especialmente para aquellos que residen en las áreas rurales y han enfrentado desafíos históricos. La ejecución de este proyecto representa un paso firme hacia la materialización de esa visión, demostrando que con gestión y voluntad política es posible superar las barreras de la infraestructura y abrir caminos hacia el desarrollo sostenible





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