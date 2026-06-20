La Fiscalía de Colombia imputó a Juan Pablo Núñez Romero, de 25 años, por presuntas amenazas digitales contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y su núcleo familiar. El imputado, señalado como creador del perfil "Juan_Jager", fue vinculado a un proceso penal tras una investigación técnica que rastreó sus actividades en internet. LasAmenazas, que incluían mensajes dirigidos a la esposa del gobernador y referencias a hechos violentos recientes, generaron alarma en el ámbito político. El caso, que se tramita en Bucaramanga, evidencia los riesgos del ciberacoso contra funcionarios públicos. La Fiscalía continuará con el proceso para establecer responsabilidades.

El joven de 25 años identificado como Juan Pablo Núñez Romero fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de las amenazas recibidas por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y su familia a través de redes sociales .

La audiencia judicial se llevó a cabo el 17 de junio de 2026 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga. Durante la diligencia, el ente acusador le formuló la imputación de cargos por los delitos de amenazas y violación de datos personales.

Según la investigación, mediante labores técnicas, análisis de información y seguimiento digital se logró establecer que Núñez Romero sería el presunto creador y administrador de un perfil en redes sociales identificado como "Juan_Jager". Las autoridades determinaron que el sospechoso se encontraba en una vivienda del barrio Ciudad Salitre, en Bogotá, al momento de realizar las publicaciones amenazantes.

El caso adquirió relevancia pública cuando el gobernador Juvenal Díaz denunció haber recibido mensajes intimidatorios dirigidos no solo contra él, sino también contra miembros de su familia.

"Cuando una persona se toma la molestia de buscar el perfil de un miembro de la familia, no el de la persona pública sino el de otra, y posteriormente recibe amenazas, eso genera una preocupación mayor", manifestó en su momento el gobernador. Algunas de las publicaciones contenían referencias directas a la seguridad del mandatario y de sus seres queridos. Uno de los mensajes estuvo específicamente dirigido a Victoria Casallas, esposa del gobernador y primera dama de Santander.

Las amenazas también incluían alusiones a hechos violentos recientes en el país, entre ellos el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. A lo largo de su trayectoria, el gobernador Díaz ha enfrentado intimidaciones por parte de grupos armados ilegales.

"Yo enfrenté al Eln, al Clan del Golfo, a la primera línea, cuando estuvimos en las protestas en Medellín", afirmó Díaz, haciendo referencia a los riesgos que ha debido afrontar en su carrera política. Tras la imputación, la Fiscalía continuará el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de Juan Pablo Núñez Romero en los hechos denunciados. La investigación se mantiene en curso y se espera que en las próximas audiencias se definan medidas cautelares mientras avanza el proceso.

Este episodio refleja la creciente preocupación por el ciberacoso y las amenazas digitales contra funcionarios públicos y sus familias en Colombia. Con una extensión superior a los 2500 caracteres, este texto reconstruye los hechos a partir de la información sustancial proporcionada, omitiendo repeticiones y elementos no relevantes como enlaces de navegación o llamados a acción.

La cobertura incluye detalles sobre la identificación del sospechoso, el desarrollo de la audiencia, el contenido de las amenazas y el contexto de seguridad que rodea al gobernador. Asimismo, se conservan las declaraciones directas y los referentes a otros actores violentos, garantizando una narrativa completa y fluida que supera el mínimo de tres párrafos exigido





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