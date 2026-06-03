Imputan a mandataria local y otros funcionarios por presuntas irregularidades en contrato de alimentos para animales

Una autoridad local y varios exfuncionarios fueron imputados tras una diligencia judicial realizada el 1 de junio, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de alimentos para el Centro de Atención y Protección Animal. La mandataria rechazó los cargos y reiteró su compromiso con la legalidad.

La diligencia judicial se llevó a cabo el pasado 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Tras conocerse la imputación, la mandataria local emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que fijó su posición frente a los hechos y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en su gestión.

En el mismo proceso también fueron imputadas Johana Carolina Veloza Guio, Jessika Soto Salas, el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. La mandataria declinó aceptar los cargos y afirmó: "He sido informada de una decisión judicial relacionada con hechos que son objeto de investigación.

Como ciudadana respetuosa de las instituciones, compareceré ante cada requerimiento de la justicia, aportaré toda la información necesaria y ejerceré plenamente mi derecho a la defensa, convencida de que la verdad habrá de prevalecer. Quiero manifestar con absoluta claridad que siempre he actuado dentro del marco de la ley, con apego a los principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos. Soy inocente. Por eso, ante la autoridad competente, no acepté los cargos imputados".

El caso está vinculado a un proceso contractual para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) correspondiente al año 2024. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados





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