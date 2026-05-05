Inadmiten a ciudadano estadounidense con alerta por pedofilia en Cartagena

Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que llegó a Cartagena con antecedentes relacionados con delitos de pedofilia, reforzando los controles migratorios en el país.

Personal de Migración Colombia inadmitió este lunes 4 de mayo a un ciudadano estadounidense que arribó en un vuelo procedente de Atlanta al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena .

El extranjero fue devuelto de inmediato a la ciudad de procedencia en el siguiente vuelo de la misma aerolínea, tras ser detectado durante los controles de ingreso al país. La alerta provino de una agencia internacional homóloga, que lo identificó en un listado de viajeros con antecedentes relacionados con delitos de pedofilia, activando así los protocolos de verificación y la consiguiente prohibición de entrada a Colombia.

Este incidente no es un caso aislado, según la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, sino que es resultado del fortalecimiento de los controles migratorios, especialmente durante el último año. La funcionaria destacó que en el departamento de Antioquia, Migración Colombia ha inadmitido a 56 extranjeros en lo corrido de 2026 por motivos similares, y en Cartagena, las cifras están en constante aumento, siendo la mayoría de los inadmitidos de nacionalidad estadounidense.

La situación en Cartagena, un importante destino turístico colombiano, refleja esta tendencia. En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ya se han inadmitido cinco extranjeros en lo que va del año por esta causa, en comparación con los 20 casos registrados en 2025.

La creciente preocupación por la seguridad y la protección de menores ha llevado a las autoridades migratorias a intensificar los controles y a colaborar estrechamente con agencias internacionales para identificar y prevenir la entrada de personas con antecedentes penales relacionados con la explotación sexual infantil. La directora Arriero López enfatizó el compromiso de Migración Colombia con la protección de la infancia y la lucha contra el turismo sexual infantil, asegurando que se seguirán implementando medidas para fortalecer los controles migratorios y garantizar la seguridad de los ciudadanos colombianos y extranjeros.

Se espera que esta política de controles más estrictos continúe en los próximos meses, especialmente durante la temporada alta de turismo, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y proteger a los menores de edad. La colaboración con las aerolíneas también es fundamental para identificar a los pasajeros con alertas previas y evitar que ingresen al país.

Además de los controles en los aeropuertos, Migración Colombia también está trabajando en la capacitación de sus funcionarios para que puedan identificar posibles casos de tráfico de personas y explotación sexual infantil. La prevención es clave para combatir estos delitos y proteger a los más vulnerables.

La información proporcionada por las agencias internacionales es crucial para la efectividad de los controles migratorios, y Migración Colombia está trabajando en fortalecer la cooperación con estas entidades para mejorar el intercambio de información y la identificación de personas con antecedentes penales. El aumento de los casos de inadmisión de extranjeros con antecedentes de pedofilia es una señal de que los controles migratorios están funcionando, pero también es un recordatorio de la importancia de seguir trabajando en la prevención y la protección de la infancia.

La seguridad de los niños es una prioridad para el gobierno colombiano, y Migración Colombia está comprometida con la lucha contra el turismo sexual infantil y la explotación sexual de menores





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