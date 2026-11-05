Inalde y Obdulio Velásquez fortalecen liderazgo ejecutivo en Colombia

Obdulio Velásquez lidera el reencuentro Alumni de Inalde en Medellín para perfeccionar la toma de decisiones estratégicas de directivos.

Medellín, 5 de noviembre, se convirtió en el epicentro de la educación ejecutiva de alto nivel en Colombia. Obdulio Velásquez Posada, director general de Inalde Business School, participó activamente en el evento Alumni organizado por la institución. Este reencuentro buscó consolidar los vínculos entre egresados y potenciar el networking empresarial en la región antioqueña.

Estrategia de Alta Dirección y Liderazgo

Inalde Business School celebra 41 años de trayectoria desde su fundación el 2 de octubre de 1985. La institución se distingue por operar bajo el modelo pedagógico de la Universidad de Harvard. Este enfoque metodológico prioriza el estudio de casos reales para que los participantes desarrollen capacidades analíticas y decisivas.

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La escuela gestiona más de 350 casos de estudio documentados. Su oferta académica está diseñada exclusivamente para niveles jerárquicos superiores en las organizaciones. Entre sus programas principales se encuentran el Programa de Desarrollo Directivo y el Executive MBA.

Obdulio Velásquez Posada enfatiza que la misión institucional trasciende la simple administración. El objetivo central es formar líderes capaces de gestionar la estrategia, la sostenibilidad y los recursos humanos con rigor. Esta filosofía reconoce que las funciones administrativas son una pequeña parte del trabajo directivo.

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Impacto Económico en las Empresas Colombianas

La red de egresados de Inalde comprende aproximadamente 8.000 altos directivos en Colombia. Una parte significativa de estos profesionales ocupa posiciones de poder en las 100 y las 1.000 empresas más grandes del país. La influencia de esta comunidad se extiende a miles de subordinados en diversas industrias.

Antioquia representa un foco estratégico para la expansión regional de Inalde. Hasta la fecha, la región ha formado a más de 350 altos directivos locales. La institución identifica una cultura empresarial arraigada basada en el emprendimiento y la industria de la zona.

La toma de decisiones empresariales requiere prudencia y no se reduce a fórmulas binarias. Velásquez utiliza la analogía de la navegación para ilustrar la necesidad de adaptabilidad. Los líderes deben navegar las condiciones del mercado sin renegar de su naturaleza profesional.

Método de Enseñanza Interdisciplinario

El enfoque pedagógico de Inalde simula un centro de alto rendimiento ejecutivo. Los participantes aprenden mediante la interdisciplinariedad y el ejercicio de diferentes roles gerenciales. Esta metodología rompe la especialización sectorial tradicional para fomentar visiones generales.

En el aula, directores de hospitales analizan casos de consumo masivo. Esta dinámica permite que profesionales de sectores distintos aporten perspectivas únicas. La decisión gerencial se entrena mediante la confrontación de experiencias diversas.

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Los casos se procesan en tres fases distintas para maximizar el aprendizaje. Primero, el estudiante aborda el problema individualmente. Posteriormente, el análisis se realiza en grupos pequeños. Finalmente, se presenta el diagnóstico en sesión plenaria.

La formación ejecutiva busca perfeccionar la capacidad de identificar el verdadero problema. Los líderes desarrollan habilidades para resolver desafíos complejos con precisión. La educación continua es fundamental para mantener la competitividad en entornos volátiles.

Visión Estratégica y Futuro Institucional

La institución mantiene su compromiso con la excelencia en la formación gerencial. Las próximas iniciativas continuarán fortaleciendo la red Alumni en toda Colombia. Se proyecta ampliar la influencia de sus programas ejecutivos.

La capacitación directiva se considera una inversión clave para el crecimiento organizacional. Los líderes bien formados impactan positivamente en sus equipos y empresas. La educación de Inalde prepara a los gerentes para los retos globales.

El evento Alumni en Medellín reafirmó la relevancia de la educación ejecutiva personalizada. Los participantes consolidaron contactos valiosos para proyectos futuros. La comunidad directiva se muestra comprometida con la mejora continua.