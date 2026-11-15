Inauguración Daviarena Sabaneta: Impacto Económico y Capacidad

Daviarena abrió sus puertas en Sabaneta con un concierto de Juanes, generando proyecciones de 650.000 millones anuales para la economía regional y creando empleos locales.

El sábado 14 de noviembre se inauguró oficialmente el nuevo recinto escénico Daviarena en el municipio de Sabaneta, ubicado en Antioquia. Este acto inaugural contó con la presentación del reconocido cantautor antioqueño Juanes, marcando el inicio de una nueva etapa para la oferta cultural y de entretenimiento de la región. La inauguración reunió a altas autoridades gubernamentales y directivos empresariales que celebraron la apertura de este espacio estratégico.

Capacidad e Inversión del Recinto Escénico

Daviarena representa una inversión significativa cercana a $320.000 millones de pesos, diseñada para aumentar la capacidad del Valle de Aburrá en la recepción de espectáculos de gran formato. El escenario cuenta con una capacidad máxima reportada de 17.950 espectadores, lo que lo posiciona como una infraestructura de primer nivel. Para su primer evento, la demanda fue tan alta que la boletería se agotó completamente, requiriendo la habilitación inmediata de un formato de platea numerada para gestionar la afluencia.

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Asistencia de Autoridades y Primeros Eventos

La ceremonia oficial contó con la presencia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, junto con la ministra de Cultura, Paola Holguín. También asistieron directivos de Davivienda y otras personalidades destacadas que respaldaron el proyecto desde su concepción. La ministra Paola Holguín destacó que, incluso en la fecha de la inauguración, ya existían aproximadamente 30 fechas vendidas, evidenciando la alta aceptación inmediata del recinto en el mercado.

Proyecciones Económicas y Impacto Regional

Los directivos de Daviarena estiman que cada espectáculo generado en el recinto provocará un impacto económico promedio de $5.000 millones. Este volumen se traduce en cerca de $650.000 millones anuales para la región, según las proyecciones oficiales de la compañía. El impacto financiero se extenderá a múltiples sectores clave, incluyendo la hotelería, la gastronomía, el transporte público y privado, así como el comercio local en general.

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Dinamización del Turismo y Comercio Local

La llegada masiva de asistentes a Sabaneta impulsará significativamente el turismo en la zona, favoreciendo el transporte aéreo y local. Se espera un aumento notable en el consumo de productos relacionados con la moda y el entretenimiento en los municipios y ciudades del sur del Valle de Aburrá. Además, se generarán alrededor de $15.000 millones en contribuciones parafiscales asociadas directamente a la venta de boletería, recursos que estarán destinados al desarrollo cultural de la nación.

Generación de Empleo y Operación Inicial

Javier José Suárez, presidente de Davivienda, afirmó que la entidad busca contribuir activamente a la experiencia del público, yendo más allá de simplemente aportar su nombre al escenario. Para la operación inaugural se vincularon 400 empleados en áreas críticas como seguridad, logística, salud y aseo. De este total, 278 empleos corresponden a puestos operativos generados específicamente para habitantes de Sabaneta, mientras que más de 70 personas se encargan de orientar a los asistentes.

Visión de Posicionamiento Internacional

La inauguración reunió a 17.000 personas esa noche, superando las expectativas iniciales de capacidad inmediata. Javier José Suárez manifestó la aspiración de posicionar a Daviarena como uno de los principales espacios para eventos no solo en Colombia, sino en América Latina y a nivel mundial. La apertura cierra un ciclo de desarrollo para el sur del Valle de Aburrá, sumando un nuevo espacio que atraerá producciones nacionales e internacionales y dinamizará la actividad económica de la región de manera sostenida.