Inca Fruehauf apuesta por reactivar exportaciones de remolques a Venezuela y liderar la región con tecnología

El mayor fabricante de remolques de Colombia, Inca Fruehauf, busca retomar el mercado venezolano y denuncia la exclusión de los semirremolques en los programas de renovación automotriz del país, que priorizan chasis y tractocamiones. La empresa, con patentes únicas en volcos de doble volteo y aleaciones especiales para tanques de combustible, alerta sobre la informalidad y la importación de usados con datos falsos que frenan la modernización de la flota.

Inca Fruehauf , el mayor fabricante de remolques y semirremolques de Colombia , está enfocado en reactivar sus exportaciones hacia Venezuela , un mercado que históricamente fue clave para la compañía pero que se vio afectado por factores políticos.

La empresa, que cuenta con presencia de marca registrada en siete países de la región y posee las únicas dos patentes de modelo de utilidad en volcos de doble volteo del país, busca retomar los envíos de equipos a Caracas y Puerto Ordaz. Su direttor, Germán Mauricio Escobar Latorre, destaca que la firma se mantiene a la vanguardia tecnológica gracias a una alianza original con Fruehauf de Estados Unidos, lo que les ha permitido evolucionar en diseños y materiales, haciendo el transporte más eficiente.

Uno de sus productos estrella es el semirremolque tanque fabricado con aleación especial 5182 para transporte de combustibles, que aumenta la capacidad a 12.000 galones y genera entre 800.000 y 1.200.000 pesos adicionales por viaje. Este diseño incluye un sistema de carga por la parte inferior, alineado con la resolución 40198 de 2021 que establece plazos hasta abril de 2027 para su implementación.

Aunque los remolques representan cerca del 50% del valor de un equipo de carga pesada, Escobar critica que el Gobierno Nacional no los incluya en los programas de renovación automotriz, que se centran solo en chasis y tractocamiones. La falta de líneas de crédito específicas para semirremolques y la permisividad con la fabricación informal generan alta evasión de impuestos y equipos inseguros en las vías.

Además, la informalidad y la importación de equipos usados con información falsa al Ministerio de Transporte perpetúan una flota obsoleta, con pesos que superan las 52 toneladas sin cumplir normas. Colombia, según el ejecutivo, es uno de los países más lentos de Latinoamérica en actualizar su parque automotor.

A pesar de estos desafíos, Inca Fruehauf confía en que su tecnología y patentes le permitirán liderar el mercado regional de semirremolques para 2027, mientras trabaja en reactivar comercialmente a Venezuela, un aliado histórico que ahora vuelve a estar en su radar





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