Incautan 1000 kilos de cocaína en Cartagena ocultada en café verde de Perú

Autoridades colombianas detienen una tonelada de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. La droga viajaba oculta en carga de café verde desde Perú hacia Bélgica en operación antidroga.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la incautación de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. El hallazgo se produjo el domingo 15 de noviembre cuando agentes de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) detuvieron un contenedor de café verde originario de Perú y con destino a Bélgica. Esta operación forma parte de la Estrategia Esmeralda y ha permitido evitar la distribución de 2,5 millones de dosis en el mercado local.

Detalle de la incautación de 1000 kilos

La cifra exacta del decomiso ascendió a 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba ocultada en medio de la mercancía de café verde que transitaba por el terminal marítimo. El mensaje oficial publicado en la cuenta de X del mandatario detalla que la sustancia ilícita estaba integrada a una ruta comercial internacional legítima, lo que dificultó su detección inicial.

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Los uniformados de la Policía Nacional lograron identificar el camuflaje dentro del cargamento. El reporte oficial no especula sobre la cantidad exacta de café verde transportado, ni identifica a la empresa exportadora ni al propietario de la mercancía. Tampoco se revelan nombres de organizaciones criminales responsables del envío.

Acción de la Dirección Antinarcóticos

La intervención corrió a cargo de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) bajo el paraguas operativo de la Estrategia Esmeralda. El mandatario agradeció el trabajo de los policías que participaron en el registro del contenedor en las instalaciones portuarias. Se destacó la importancia de mantener la presión sobre las rutas y las finanzas de las redes dedicadas al narcotráfico transnacional.

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El anuncio oficial enfatizó que las acciones se centrarán en seguir cerrando los corredores utilizados para movilizar estos cargamentos hacia otros países. Las imágenes audiovisuales acompañantes muestran el procedimiento de revisión de los sacos y la disposición de numerosos paquetes incautados en el suelo del puerto.

Impacto en el mercado de drogas

La estimación divulgada por Abelardo de la Espriella indica que se evitó la circulación de 2,5 millones de dosis. Este cálculo refleja el alcance del operativo contra el tráfico de estupefacientes en la región. El balance se concentra estrictamente en la cantidad decomisada y la ruta señalada, sin precisar el valor comercial del alijo ni los detalles del momento exacto de la intervención.

Antecedentes recientes en Cartagena

Este decomiso no debe confundirse con otras operaciones recientes en la ciudad. El pasado 19 de octubre, la Dirección Antinarcóticos incautó 7,6 toneladas de cocaína mezclada con panela pulverizada. Ese operativo también ocurrió en el puerto y se atribuyó a la misma estrategia gubernamental.

Adicionalmente, la Armada Nacional encontró 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio de Punta Canoas. Ese cargamento, distribuido en 102 bultos, fue presentado como un hecho separado. Las autoridades no han relacionado este envío con los decomisos anteriores ni han atribuido los tres cargamentos a una misma red criminal.