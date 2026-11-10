Incautan 15 botellas de licor presuntamente adulterado en el Túnel de Occidente

Autoridades incautaron 15 botellas de licor presuntamente adulterado en la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, junto al Túnel de Occidente.

La Seccional de Tránsito y Transporte detectó 15 botellas de licor adulterado en el kilómetro 45 de la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, en el sector de ingreso al Túnel de Occidente. El hallazgo ocurrió el lunes 9 de noviembre en uno de los puntos de mayor tránsito entre el Valle de Aburrá y el Occidente antioqueño.

El material incluye nueve botellas de whisky Buchanan's Deluxe de 750 mililitros, tres botellas de tequila 1800 de 700 mililitros y tres botellas de whisky Old Parr de 750 mililitros. Todas quedaron a disposición del Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín, mediante comunicación oficial.

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Detalles del hallazgo de licor adulterado

El cargamento fue encontrado en un tramo del corredor vial donde la Seccional de Tránsito y Transporte mantiene presencia permanente. El reporte no detalla más datos sobre el vehículo transportador ni sobre las personas vinculadas con el material.

Las 15 unidades se distribuyen en tres referencias distintas: nueve de Buchanan's Deluxe, tres de tequila 1800 y tres de Old Parr. Las autoridades las describen como licor presuntamente adulterado, por lo que el caso se encuentra en etapa de verificación.

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De acuerdo con el contexto presentado en el reporte, las marcas de alta gama suelen ser blanco preferido de las redes de adulteración. Estas redes rellenan botellas originales con líquidos de dudosa procedencia para venderlos a bares, tiendas y particulares.

Competencias de la Subsecretaría de Ingresos

La Subsecretaría de Ingresos de Medellín es la dependencia encargada en la capital antioqueña de las actuaciones sobre el manejo y la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas. Sus funciones incluyen verificar el origen de los productos e imponer las sanciones a que haya lugar.

El licor permanecerá en poder de esa dependencia mientras avanzan los procedimientos administrativos. En esas actuaciones se definirá el destino final del producto.

Las autoridades han insistido en que la compra de licor debe hacerse en establecimientos autorizados, verificando sellos, tapas y etiquetas. Esa recomendación cobra fuerza en la temporada de fin de año, cuando suele aumentar la circulación de productos adulterados.

Riesgos del licor adulterado para la salud

El licor adulterado representa un riesgo serio para la salud de los consumidores. Este tipo de bebidas puede contener metanol, una sustancia altamente tóxica que, al ser ingerida, puede causar ceguera, daños neurológicos graves e incluso la muerte.

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En Antioquia, el monopolio de licores, a través de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, destina en gran parte sus recursos a financiar los servicios de salud pública del departamento. Por eso, la adulteración y el contrabando también afectan el recaudo que sostiene esa red hospitalaria.

Otros hallazgos de licor en las vías del Occidente

El hallazgo del lunes se suma a otras incautaciones recientes en el Occidente antioqueño. El pasado 2 de noviembre se conoció la retención de más de mil botellas de licor y un costal con tapas y tapa-tubos en la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia.

Ese material, que presuntamente sería usado para fabricar bebidas adulteradas, también quedó a disposición de la Subsecretaría de Ingresos. El Túnel de Occidente, una obra de 4,6 kilómetros, conecta a Medellín con el Occidente y el Suroeste de Antioquia.

El primer tubo del túnel opera desde 2006 y el segundo fue habilitado en agosto de 2022, como parte del proyecto de cuarta generación Autopista al Mar 1. Por su alto flujo de vehículos de carga y de servicio público, el corredor cuenta con vigilancia permanente de las autoridades de tránsito.