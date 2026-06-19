Incautan 153 kilos de pasta base de coca en Pitalito, Huila, en operativo del Ejército

Dos personas fueron capturadas en flagrancia por el Ejército Nacional en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, Pitalito, Huila, al descubrir 166 paquetes de pasta base de coca escondidos en un vehículo. La mercancía, avaluada en 350 millones de pesos, estaría vinculada a la estructura residual Teófilo Forero. El material fue entregado a las autoridades y los detenidos enfrentarán cargos por narcotráfico.

En una operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional , fueron capturados en flagrancia un hombre y una mujer que transportaban un cargamento de pasta base de coca en zona rural del municipio de Pitalito , Huila .

La acción se llevó a cabo en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde los soldados interceptaron un vehículo tipo furgón Thermo King. En su interior hallaron 166 paquetes ocultos en las paredes y pisos, que contenían aproximadamente 153 kilos de pasta base de coca, avaluados en 350 millones de pesos.

El Ejército informó que el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y que los capturados deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La operación neutraliza una estrategia de financiación de los grupos armados ilegales en el sur del país.

De acuerdo con información obtenida en el procedimiento, el cargamento estaría vinculado a la estructura residual Teófilo Forero, Comisión de Finanzas Óscar Mondragón, a la que se le genera una afectación económica cercana a los 350 millones de pesos. La Novena Brigada destacó que estas acciones forman parte de los continuos controles para proteger a las comunidades huilenses frente a las afectaciones de las economías ilícitas.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo los operativos en el territorio con el propósito de afectar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región. Esta incautación representa un golpe significativo a las finanzas de dicha estructura criminal, que utiliza el narcotráfico como una de sus principales actividades para sostener sus operaciones y expansión en áreas rurales del sur de Colombia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar completamente la red de distribución y capturar a otros involucrados en esta cadena del narcotráfico. El operativo se enmarca dentro de las estrategias de control territorial que el Ejército despliega en departamentos como el Huila, donde históricamente han operado facciones de grupos armados residuales que se financian mediante el expendeduría de sustancias ilícitas.

La comunidad local ha sido un actor clave en la denuncia de actividades sospechosas, lo que ha permitido incrementar la eficacia de estos operativos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación coordinaron la recepción del material incautado y la judicialización de los capturados, quienes permanecerán a disposición de un juez de control de garantías.

Este tipo de acciones buscan no solo combatir el narcotráfico, sino también prevenir el reclutamiento forzado, el desplazamiento y otros actos de violencia asociados a la disputa de territorios por parte de organizaciones al margen de la ley. El mensaje institucional es claro: se mantendrá la presión militar y policial en todo el territorio nacional para degradar las capacidades financieras y operativas de estos grupos





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