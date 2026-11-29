Autoridades de Los Mártires y Policía detienen venta clandestina de 650 kg de material pirotécnico en Bogotá. Operativo busca prevenir accidentes durante la temporada navideña.

La Alcaldía Local de Los Mártires, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, llevó a cabo una intervención exitosa que resultó en la incautación de cerca de 650 kilos de pólvora. Este operativo se realizó en un local comercial ubicado específicamente en la calle 14 con carrera 14, en el centro de la capital colombiana. La acción forma parte de las estrategias de prevención y seguridad implementadas para proteger a la ciudadanía durante la temporada decembrina.

Documentación fraudulenta y local sin permisos

El local intervenido carecía de toda autorización legal para almacenar o comercializar material pirotécnico. Las autoridades verificaron que los permisos exhibidos por los propietarios correspondían a un establecimiento ubicado fuera de la ciudad, lo que constituyó una infracción grave de los reglamentos de seguridad. El inmueble en la calle 14 con carrera 14 no cumplía con las normas básicas para la custodia de sustancias inflamables, exponiendo al vecindario a riesgos inmediatos.

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Esta irregularidad en la documentación fue el detonante principal para el decomiso masivo. Al no existir un registro válido a nombre del negocio o para esa dirección específica, la posesión de 650 kilos de pólvora se consideró ilegal per se. Las autoridades destacaron que la manipulación de estos elementos requiere personal experto y estrictos protocolos que estaban ausentes en este punto de venta clandestina.

Operativos IVC contra la venta clandestina de pólvora

John Jader Suárez, alcalde local de Los Mártires, confirmó que el inicio de la Navidad marcó la activación de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Estas visitas rutinarias tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la ley en los establecimientos comerciales. En el caso específico de la pólvora, los inspectores revisan minuciosamente la existencia de permisos vigentes, las condiciones de almacenamiento y la cadena de comercialización.

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La medida busca reducir drásticamente los riesgos de incendios, explosiones y quemaduras graves asociados al uso inadecuado del material. El almacenamiento sin autorización en una zona urbana densamente poblada como el centro de Bogotá puede transformar una simple chispa en una emergencia mayor que afecte varias cuadras. Por esta razón, la seguridad estructural del local fue otro punto crítico de falla identificado durante la inspección.

Impacto en la salud pública y normativa legal

La preocupación por la seguridad pública se fundamenta en datos alarmantes presentados por el Ministerio de Salud. En las últimas cuatro temporadas navideñas, se registraron 1.701 lesiones en niños y adolescentes en toda Colombia a causa de la pólvora. De manera particularmente preocupante, estadísticas revelan que una de cada cuatro personas lesionadas no estaba manipulando el material, sino que se encontraba cerca, observando o grabando los eventos.

La Ley 670 de 2001 prohíbe tajantemente la venta de pólvora, fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. La normativa también sanciona a los adultos que permitan o induzcan a los menores a manipular estos artículos. Con la llegada de diciembre, la demanda y oferta de estos productos aumentan significativamente, lo que exige un refuerzo de los controles en calles, bodegas y locales de toda la ciudad para prevenir tragedias evitables.

Continuidad de controles durante la temporada decembrina

Los operativos interinstituales no se detendrán con esta primera incautación. La Alcaldía Local de Los Mártires anunció que continuará adelantando acciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir la comercialización ilegal. El llamado a la ciudadanía es celebrar de manera responsable, evitando la manipulación de pólvora para contribuir a la protección de niños, familias y animales de compañía, quienes también sufren con el ruido y las explosiones.