Incautan dos coma cuatro toneladas de cocaína oculta en café en el puerto de Cartagena

Fuerzas de seguridad colombianas confiscan dos coma cuatro toneladas de cocaína escondidas en sacos de café destinados a España, en una operación conjunta entre la Armada y la Policía que golpea al Clan del Golfo y refuerza la cooperación internacional contra el narcotráfico.

Las autoridades colombianas lograron un importante golpe contra las redes internacionales del narcotráfico al incautar dos coma cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto marítimo de Cartagena .

La operación fue fruto de una estrecha coordinación entre la Armada Nacional y la Policía Nacional, que detectó la presencia de la droga ocultada dentro de sacos de productos derivados del café destinados a ser embarcados con rumbo a Valencia, España. Según informó el director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, el cargamento se encontraba camuflado entre los granos y había sido preparado para su distribución en varios puntos estratégicos del país europeo.

Las unidades especializadas realizaron inspecciones minuciosas en los contenedores y lograron desactivar el intento de introducción ilegal, poniendo a disposición de la Fiscalía los fardos confiscados mientras se avanza en la identificación de los involucrados y la estructura criminal responsable del envío. Este episodio se suma a otro operativo realizado en enero pasado, cuando el mismo dirigente policial comunicó la captura de una tonelada y una décima de cocaína que tenía como destino final la capital alemana, Berlín.

En aquella ocasión la droga estaba escondida dentro de una máquina pulverizadora industrial lista para la exportación. Ambos casos evidencian la estrategia de los carteles para camuflar estupefacientes dentro de mercancías legales, aprovechando la logística portuaria para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia Europa.

El Clan del Golfo ha sido señalado como el principal responsable de dichos envíos, lo que ha motivado a las fuerzas de seguridad a intensificar los controles y a reforzar la cooperación con autoridades internacionales para desmantelar las rutas de tráfico. Las investigaciones continúan para determinar la magnitud de la red involucrada y los beneficiarios financieros de este negocio ilícito.

Las autoridades han resaltado la importancia de la inteligencia compartida entre la Armada, la Policía y los organismos de control portuario, lo que permitió interceptar los paquetes antes de que abandonaran el territorio nacional. El éxito de estas operaciones no solo representa una pérdida económica considerable para los narcotraficantes, sino que también contribuye a reducir la disponibilidad de cocaína en los mercados europeios, protegiendo la salud pública y la seguridad ciudadana.

Se espera que los procesos judiciales resultantes senten un precedente disuasorio y fortalezcan la lucha contra el narcotráfico transnacional





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cocaína Cartagena España Clan Del Golfo Operación Policial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en AntioquiaNuevos operativos ambientales en Antioquia permitieron la incautación de maquinaria y la recuperación de dos boas y un armadillo.

Read more »

Incautan 370 kilos de cocaína en vehículo cisterna que viajaba desde Cauca a BogotáLa Dirección de Tránsito y Transporte reiteró que continuará adelantando operaciones de control en las carreteras del país.

Read more »

Incautan carne y huevos de fauna silvestre en aeropuerto del suroccidente colombianoEn un operativo de control, autoridades ambientales decomisaron especímenes de armadillo y cusumbo transportados sin salvoconducto en un vuelo nacional. El material fue trasladado a un centro de atención de fauna silvestre. La CVC advierte sobre la persistencia de estos casos y hace un llamado a pasajeros y aerolíneas para evitar el tráfico de especies que ponen en riesgo los ecosistemas.

Read more »