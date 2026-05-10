Incendiar de vehículos y artefacto explosivo en Antioquia

Representantes del Ejército de Liberación Nacional y un grupo armado del Clan del Golfo, identificado con el Clan del Golfo, son señalados como responsables del hecho.

El hecho se registró en el sector Crucecitas , jurisdicción de Valdivia , Norte de Antioquia, cuando hombres armados incineraron tres vehículos y abandonaron una bandera alusiva al ELN junto a un artefacto explosivo improvisado.

Representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una estructura armada del Clan del Golfo fueron señalados como responsables del hecho, y las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer sus identificaciones. La información de inteligencia sugiere la presencia de grupos ilegales y estructuras armadas en esta jurisdicción, que mantienen disputas territoriales y acciones armadas en la subregión, especialmente en corredores estratégicos para la movilidad y las economías ilícitas.

Algunos sectores sociales, autoridades y representantes de la prensa del departamento expresaron consternación y rechazo por estos hechos violentos y pidieron celeridad en las investigaciones y garantías para el ejercicio periodístico.





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