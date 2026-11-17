Cuatro Can-Am fueron consumidos por llamas durante el evento Necoclí Off Road. El fuego se originó por un cortocircuito en Necoclí, Antioquia.

Un incendio provocado por un fallo eléctrico consumió cuatro vehículos de alta gama durante el desarrollo de la competencia Necoclí Off Road en el municipio de Necoclí, ubicado en el Urabá antioqueño. Los vehículos afectados fueron modelos todoterreno tipo Can-Am, los cuales formaban parte de un recorrido de aventura diseñado para aficionados a la disciplina fuera de carretera. El incidente generó momentos de pánico entre los aficionados y los habitantes de la región, quienes presenciaron la propagación rápida de las llamas en el área de estacionamiento asignada para la actividad.

Origen del incendio y vehículos afectados

De acuerdo con la información proporcionada por la organización del evento, el fuego tuvo su origen cuando uno de los vehículos sufrió un corto circuito eléctrico que provocó una explosión inmediata. La intensidad del fuego fue suficiente para propagarse rápidamente a los automóviles vecinos, resultando en la destrucción total de cuatro unidades Can-Am. Este tipo de vehículos son específicos para terrenos difíciles y cuentan con sistemas avanzados de tracción, suspensiones reforzadas y neumáticos con tacos especiales diseñados para superficies no pavimentadas.

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Detalles del evento y ruta planificada

La convocatoria de Necoclí Off Road ofrecía una actividad extrema con una duración de cuatro días, programada inicialmente para comenzar el 11 de noviembre. El itinerario de la competencia incluía el tránsito por trochas naturales, cruces de ríos y recorridos a través de terrenos inhóspitos característicos de la zona. Los participantes debían navegar por sectores específicos como La playa, El Pescador y las inmediaciones del edificio Serena Tower, demostrando las capacidades de los vehículos sobre superficies naturales sin pavimentar.

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Participantes y naturaleza del deporte

El encuentro deportivo reunió a entusiastas y conductores que trajeron vehículos desde diferentes regiones del departamento de Antioquia. La disciplina Off Road, que se traduce como fuera de camino o fuera de carretera, exige el uso de automóviles 4x4, camionetas SUV, buggies y cuatrimotos con especificaciones técnicas particulares. Los competidores deben operar vehículos con mayor altura, despeje del suelo y sistemas de tracción avanzada como AWD o 4x4 para enfrentar las exigencias del terreno durante la competencia.

Reacción institucional y contexto local

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido pronunciamientos oficiales sobre las circunstancias exactas del accidente ni han detallado las acciones de respuesta y prevención desplegadas para mitigar el riesgo en la zona. La ausencia de comunicación oficial contrasta con la gravedad del incidente que afectó directamente a los organizadores y participantes. Este suceso ocurre en un contexto regional donde también se discuten desafíos ambientales mayores, como la erosión costera que amenaza con destruir hasta 15 metros de tierra al año en el litoral antioqueño.