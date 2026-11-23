Un incendio en Nungwi, Zanzíbar, afectó hoteles y comercios. Las autoridades investigan el origen mientras se refuerzan medidas de seguridad en el sector.

Un grave incendio ha afectado a la localidad turística de Nungwi, la zona más visitada del norte de la isla de Zanzíbar en Tanzania. La emergencia se originó en el hotel Makofi, donde un horno para pan con una llama de gran tamaño desencadenó la alerta. El fuego se extendió rápidamente a propiedades vecinas debido a la cercanía entre las construcciones y el uso de techos elaborados con hojas secas de palma, conocidas localmente como makuti.

Propagación rápida y daños en infraestructura hotelera

Las llamas avanzaron sin freno por la zona, afectando gravemente a varias instalaciones. En el Z Hotel se reportaron daños en cuatro habitaciones, mientras que en el hotel Sand Beach el fuego alcanzó la cocina y el restaurante. La información proporcionada por las seis empresas afectadas indica que cuatro restaurantes y cerca de cuarenta tiendas sufrieron consecuencias directas del siniestro. La proximidad de los edificios y los materiales combustibles de los techos fueron factores clave que aceleraron la propagación.

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Evaluación de víctimas y asistencia a turistas afectados

La Comisión de Turismo de Zanzíbar confirmó que el incendio involucró a ciento ochenta y tres personas. Aunque algunos trabajadores de los establecimientos sufrieron heridas leves relacionadas con el pánico y el estrés durante la evacuación, no se reportaron fallecidos. Sin embargo, varios turistas tuvieron que entregar sus pasaportes durante el proceso de rescate. La ministra del sector informó que su despacho ya trabaja con las embajadas respectivas para agilizar la reposición de estos documentos de viaje.

Respuesta de emergencia y apoyo institucional

Los equipos de emergencia tardaron aproximadamente tres estaciones de bomberos en controlar la situación. Suleiman Ali Mohamed, presidente de la Asociación de Inversionistas en Turismo de Zanzíbar, señaló que un inversionista ayudó a contener las llamas antes de la llegada de los camiones gracias al uso de mangueras e hidrantes propios. La Comisión de Turismo de Zanzíbar se ofreció a alojar a las personas afectadas de forma gratuita en las localidades de Mchangani y Matemwede. Además, miembros de la fuerza de construcción económica de Tanzania, Jeshi la Kujenga Uchumi, custodiaron las propiedades para evitar robos durante la emergencia.

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Nuevas medidas de seguridad para el sector hotelero

El secretario ejecutivo de la Comisión de Turismo de Zanzíbar, Arif Abbas Manji, instó a los inversionistas hoteleros a reforzar sus sistemas de seguridad. Manji señaló que si los hoteles tuvieran rociadores, los daños no habrían llegado a ese nivel. Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para establecer con exactitud el origen de las llamas y evaluar la magnitud total de los daños materiales en el sector. La zona, conocida por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, es un destino clave en África Oriental y el motor de la economía de Zanzíbar.

Lecciones de incendios previos y próximos pasos

Este evento recuerda el incidente en el hotel Ras Nungwi Beach, donde un incendio causó daños tan grandes que la propiedad aún no ha sido reconstruida. La Asociación de Inversionistas en Turismo anunció planes de capacitación en seguridad contra incendios para los hoteleros de la isla. El gobierno expresó su apoyo a la rehabilitación y reconstrucción de las propiedades afectadas una vez que se completen las valoraciones de seguridad. Se insiste en la necesidad de instalar hidrantes, ya que el equipo disponible en uno de los hoteles fue clave para que los bomberos pudieran atacar el fuego eficazmente.