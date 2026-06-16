Incendio en bodega de reciclaje de Medellín deja dos personas rescatadas

Un incendio estructural de grandes proporciones se declaró en una edificación de tres niveles destinada al almacenamiento de material de reciclaje en la intersección de la calle 44 con carrera 56 de Medellín. El siniestro, reportado cerca de la medianoche, fue controlado por seis tripulaciones de bomberos que lograron evacuar a dos personas de un local comercial contiguo, sin reportar víctimas fatales. Las causas del fuego, que se propagó rápidamente debido a la naturaleza del material almacenado, están bajo investigación.

Resumen: El fuego se desató en una edificación de tres niveles ubicada en la intersección de la calle 44 con carrera 56. Según el reporte oficial, el lugar era utilizado para el almacenamiento de material de reciclaje Medellín logró sofocar un grave incendio estructural registrado a altas horas de la noche.

Gracias a la rápida intervención de los organismos de socorro, la emergencia no dejó víctimas mortales y dos ciudadanos fueron evacuados ilesos. La conflagración, que fue reportada sobre las 11:49 p. m. , exigió un amplio despliegue operativo para evitar que las llamas consumieran por completo la cuadra. A continuación, el balance entregado por las autoridades competentes.

El fuego se desató en una edificación de tres niveles ubicada en la intersección de la calle 44 con carrera 56. Según el reporte oficial, el lugar era utilizado para el almacenamiento de material de reciclaje, lo que aceleró la propagación de las llamas debido a la alta combustibilidad del lugar. Durante las exhaustivas maniobras de control, las unidades bomberiles lograron evacuar y poner a salvo a dos personas que se encontraban al interior de un local comercial contiguo.

Ambos ciudadanos fueron reportados sanos y salvos. Para hacer frente a la magnitud del incendio, el DAGRD despachó un total de seis tripulaciones de Bomberos Medellín, quienes trabajaron arduamente hasta liquidar el fuego. Por el momento se desconocen las causas exactas que originaron el hecho.

Un equipo técnico especializado será el encargado de realizar la inspección estructural e investigar el punto de origen de la conflagración.controlaron incendio estructural en Cll 44×56, (edificación de 3 niveles) sitio donde se almacenaba reciclaje,los bomberos rescataron 2 personas sanas y salvas en un local contiguo. Se desconocen las causas del hecho. publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

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