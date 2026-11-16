Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reporta balance oficial del incendio en Gran San con 22 locales afectados. Investigaciones apuntan a sobrecarga eléctrica en San Victorino.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha publicado un nuevo balance oficial sobre el devastador incendio que golpeó al Centro Comercial Gran San en el sector de San Victorino. La emergencia, que se declaró durante las primeras horas de la madrugada, ha dejado como resultado final que 10 locales comerciales se encuentren en pérdida total. Adicionalmente, se ha confirmado que 12 establecimientos más presentan daños parciales debido a la exposición al humo y las altas temperaturas.

Detalle técnico de los daños estructurales

El sargento Roger Peña, portavoz del Cuerpo Oficial de Bomberos, detalló que la conflagración se concentró específicamente en el segundo nivel del complejo. Este sector es de vital importancia, ya que el centro comercial cuenta con una capacidad de cerca de 300 locales en total. La intensidad del fuego obligó a mantener el área suroccidental con restricción de acceso permanente, dada la inestabilidad de los techos dañados y los riesgos estructurales remanentes para el personal de rescate y los ciudadanos.

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La intervención de emergencia fue lograda con recursos considerables. Las autoridades destacaron que participaron 29 uniformados, apoyados por 11 máquinas y tres equipos especializados. Entre estos equipos se encontraba el Departamento de Investigación de Incendios, whose primary mission was to secure the scene for forensic analysis. The precise control of the flames was achieved at 6:00 a.m., marking the end of the immediate danger to human life, as no injuries were reported during the operation.

Investigación sobre sobrecarga eléctrica

Las autoridades competentes no descartan, bajo ninguna circunstancia, que la emergencia haya tenido su origen en una sobrecarga eléctrica dentro de uno de los locales comerciales del edificio. Este escenario es el foco principal de la investigación oficial. El equipo técnico del Cuerpo Oficial de Bomberos está realizando un análisis meticuloso para establecer el punto exacto del inicio del fuego, lo que determinará la responsabilidad legal y las medidas correctivas necesarias.

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La alerta inicial fue recibida por las 1:21 de la madrugada, lo que permitió una respuesta rápida pero compleja dada la magnitud del inmueble. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna otra causa, como actos de vandalismo o fallos de mantenimiento general, por lo que la teoría de la sobrecarga eléctrica es la hipótesis principal que guía las inspecciones técnicas y las entrevistas a testigos presenciales del sector.

Reacción de autoridades y comerciantes

Ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) se encuentran en el lugar realizando inspecciones técnicas exhaustivas. Su labor incluye levantar actas de restricción en los locales más comprometidos estructuralmente. El objetivo inmediato es determinar con precisión cuándo podrá reabrirse el resto del centro comercial de manera segura, garantizando la estabilidad del edificio para la actividad económica normal.

El Cuerpo Oficial de Bomberos anunció además un protocolo de acompañamiento ordenado para que los comerciantes puedan ingresar de manera controlada. Esta medida busca que los afectados puedan verificar su mercancía y rescatar lo posible, minimizando el caos y asegurando que no se ponga en riesgo la integridad física de los dueños de los negocios.

La gerencia y el consejo directivo del Gran San han convocado reuniones con los vendedores damnificados. El propósito de estos encuentros es definir un plan de acción robusto que permita a los negocios continuar operando durante la temporada de fin de año. Este periodo es crítico, ya que representa uno de los picos de ventas más importantes para el Centro Comercial Gran San, siendo uno de los centros de comercio mayorista más relevantes del país.

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En el ámbito digital, el impacto emocional y económico ha generado un fuerte debate en redes sociales. Comerciantes del sector han compartido sus preocupaciones. La cuenta @shara_withlove, representando una de las tiendas del complejo, publicó en la plataforma Threads su lamentación. El mensaje destacaba la solidaridad con los colegas que perdieron todo su inventario y expresaba la incertidumbre sobre el momento en que podrían volver a abrir sus puntos físicos de venta, reflejando la ansiedad colectiva del sector comercial afectado.