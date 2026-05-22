Incendio en la Avenida Calle 134: BMW X5 quedó completamente destruido

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El jueves pasado, un grave incidente ocurrió en la Avenida Calle 134 con Carrera 53C . Un vehículo de alta gama, un BMW X5 , prendió fuego en el barrio Colina Campestre.

La situación generó miedo entre los residentes debido a la gran cantidad de fuego que consumió el vehículo. Según los videos y las imágenes publicadas en redes sociales, el carro quedó completamente destruido. Las investigaciones por parte de las autoridades se enfocan en establecer si el vehículo tenía todos los líquidos al día al momento del incidente.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero la entidad de Bomberos de Bogotá dijo que no hubo personas en medio del incidente. Debido a la magnitud del incendio, el paso vehicular hacia el oriente tuvo que ser restringido y se observó el acompañamiento policial. Las imágenes compartidas después del incendio revelan que el carro quedó en ruinas, incluso las ventanas se estallaron





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