Incendio en parqueadero de escuela de conducción en Bello deja seis vehículos dañados

Un fuego que se originó en la madrugada dentro del parqueadero de una escuela de conducción en Los Alpes‑Mirador, Bello, provocó la destrucción total de tres automóviles y daños parciales en tres más; una persona recibió atención por inhalación de humo y las causas del siniestro siguen bajo investigación.

En la madrugada de hoy se registró un incendio estructural en el parqueadero de una escuela de conducción situada en el sector Los Alpes‑Mirador, dentro del municipio de Bello .

El siniestro se originó en la intersección de la carrera 54 con calle 67‑69, según indican los primeros informes de la Policía Nacional y Bomberos de Bello, y habría comenzado dentro de uno de los automóviles que se encontraba estacionado en el recinto conocido como La Casona. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo el interior del estacionamiento y generando una densa columna de humo que se percibió a varios bloques de distancia.

La comunidad del sector alertó a las autoridades tras observar humo y fuego en los primeros minutos de la mañana, lo que provocó la movilización inmediata de unidades de bomberos, patrullas de la Policía y personal de emergencias médicas. Los bomberos lograron contener el fuego en menos de una hora, evitando que se extendiera a las instalaciones adyacentes de la escuela ni a edificaciones vecinas, lo que habría agravado la crisis y puesto en riesgo a cientos de estudiantes y residentes cercanos





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