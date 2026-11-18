Un incendio estructural en el barrio Primitivo Crespo de Cali dejó una víctima fatal y tres heridos. Autoridades investigan las causas tras el fuego que consumió vivienda en la comuna 8.

Una tragedia ocurrió durante la noche del martes 17 de noviembre en la ciudad de Cali, donde un incendio estructural en el barrio Primitivo Crespo dejó como resultado tres personas heridas y un fallecimiento confirmado. La emergencia se desarrolló en la comuna 8, una zona ubicada en la capital vallecaucana, donde las llamas afectaron severamente el segundo piso de una vivienda. Vecinos del sector fueron testigos del comienzo de la conflagración, momento en el que el pánico y la desesperación se apoderaron del lugar al ver cómo el fuego avanzaba rápidamente por la estructura.

Movilidad masiva de bomberos y heridos

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, confirmó que se desplegó una fuerza considerable para combatir el siniestro. Específicamente, 15 unidades de bomberos acudieron al lugar para intentar controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras propiedades vecinas. Los socorristas realizaron labores urgentes de rescate, auxiliaron a las víctimas directamente en la escena y procedieron a trasladar a las tres personas heridas hacia centros asistenciales para recibir tratamiento médico inmediato.

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Confirmación de una muerte y estado de otros

Horas después de que el fuego fuera controlado parcialmente, las autoridades sanitarias y de seguridad confirmaron el deceso de una de las víctimas. El fallecimiento se debió a la gravedad extrema de las lesiones sufridas durante el incendio. Las otras dos personas que resultaron heridas continúan bajo estricta vigilancia y atención médica en los hospitales, aunque sus estados específicos no se detallaron en el reporte preliminar inicial. Las autoridades mantienen la zona cerrada para permitir el trabajo de los cuerpos de rescate.

Investigación oficial de causas del fuego

Las entidades competentes han iniciado investigaciones formales para esclarecer las causas exactas que desencadenaron esta emergencia en la zona oriental de la ciudad. Se busca determinar si el origen fue eléctrico, por negligencia humana o por otra razón que explique el rápido inicio del fuego en el segundo piso. Este proceso de investigación es estándar en estos casos para garantizar la seguridad pública y prevenir incidentes similares en el futuro, asegurando que no haya culpables ocultos.

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Contexto estadístico de incendios en la ciudad

Este incidente se sitúa dentro de un contexto más amplio de vulnerabilidad ante incendios en la capital vallecaucana. Según el reporte oficial actualizado hasta el 30 de junio de 2026, se habían registrado un total de 173 incendios estructurales en Cali. Además, durante el mes de septiembre del mismo año, las autoridades reportaron 343 incendios de cobertura vegetal, lo que indica una alta frecuencia de siniestros tanto en zonas urbanas densamente pobladas como en áreas verdes perimetrales.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

El incidente en el barrio Primitivo Crespo ha generado preocupación en la comuna 8 por la seguridad de las viviendas. Las autoridades continúan monitoreando el estado de los heridos restantes y finalizando los protocolos de seguridad en la zona afectada. La comunidad local espera que los hallazgos de la investigación aporten claridad sobre cómo prevenir este tipo de tragedias en el futuro, especialmente dada la cantidad significativa de incendios reportados en el último semestre.