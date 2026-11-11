Incendio en Shammah Music de Bucaramanga deja trabajador herido por explosión

Un cortocircuito provocó una explosión con materiales inflamables en un local comercial del centro de Bucaramanga el 10 de noviembre, dejando a un empleado con quemaduras graves.

Una violenta explosión y posterior incendio devastaron la tarde-noche del 10 de noviembre las instalaciones de Shammah Music, un establecimiento comercial ubicado en plena zona céntrica de Bucaramanga. El incidente, que tuvo su epicentro en la carrera 22 entre las calles 35 y 36, dejó como saldo inmediato a un trabajador del negocio con quemaduras corporales y lesiones por inhalación de humo. La emergencia ocurrió en este punto específico donde opera la tienda especializada en electrónica, instrumentos musicales y equipos de sonido profesional, transformando rápidamente una situación laboral rutinaria en una crisis mayor.

Causas técnicas y propagación rápida

Las investigaciones preliminares indican que el origen del fuego fue un cortocircuito eléctrico iniciado mientras un empleado manipulaba un elemento dentro del local. Según los relatos, el corto comenzó a quemar un cable específico, pero la velocidad con la que las llamas se propagaron desbordó cualquier intento de contención inicial. En cuestión de segundos, lo que parecía un foco controlable se convirtió en una amenaza masiva debido a la naturaleza de los productos almacenados en el comercio.

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La presencia abundante de pinturas, tíner y otros materiales altamente inflamables dentro del establecimiento actuó como acelerante químico. Esta combinación de fuentes de ignición eléctrica y combustibles líquidos provocó la detonación que caracterizó el evento. La estructura física del local no pudo resistir la presión de la explosión ni la intensidad térmica generada por la combustión simultánea de múltiples sustancias peligrosas almacenadas para la venta.

Resistencia del personal ante la emergencia

Ante el estallido de las llamas, el trabajador afectado intentó de manera valiente pero insuficiente apagar el fuego utilizando un extintor prestado por terceros. Los registros indican que el propio establecimiento no contaba con equipos de extinción disponibles o accesibles en el momento crítico. Este detalle refuerza la gravedad de la situación, ya que la falta de infraestructura básica de seguridad impidió una respuesta efectiva desde el interior del local antes de que las llamas crecieran exponencialmente.

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A pesar de los esfuerzos individuales por mitigar el daño, la escala del incendio superó las capacidades humanas sin ayuda externa. El empleado logró evacuar el área peligrosa, pero solo gracias a la intervención oportuna del cuerpo de bomberos que llegó al sitio. Durante su permanencia en el interior y durante la evacuación, el trabajador sufrió quemaduras físicas significativas y toxicidad respiratoria por la inhalación de humo denso generado por la quema de plásticos y químicos.

Intervención del Cuerpo de Bomberos

Dos unidades completas del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga fueron desplegadas inmediatamente hacia la carrera 22 para enfrentar la emergencia. Los socorristas enfrentaron un obstáculo logístico inicial significativo: el inmueble se encontraba cerrado con llave, lo que dificultó el acceso rápido para iniciar las labores de extinción. Esta barrera física retrasó ligeramente la entrada de los equipos especializados al corazón del fuego.

La situación de acceso se resolvió minutos después cuando los propietarios del establecimiento llegaron al lugar. Con la apertura facilitada por los dueños, los bomberos pudieron ingresar y avanzar directamente en las labores de control del fuego. La coordinación entre los propietarios y el equipo de rescate fue determinante para reducir el tiempo de exposición de las llamas a los materiales adyacentes y prevenir mayores daños estructurales o personales.

Consecuencias médicas y estado actual

Tras lograr controlar el incendio y asegurar el perímetro, el trabajador lesionado fue trasladado urgentemente al Hospital Universitario de Santander. Actualmente, el empleado recibe atención médica especializada para tratar las quemaduras y las complicaciones respiratorias derivadas de la exposición al humo. Su estado de salud es el foco principal de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias tras el incidente ocurrido en noviembre.

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El caso de Shammah Music resalta la importancia crítica de contar con protocolos de seguridad robustos en comercios que almacenan sustancias inflamables. La interacción entre fallas eléctricas y materiales peligrosos puede transformar incidentes menores en catástrofes inmediatas. Las autoridades locales continúan monitoreando la recuperación del afectado y las condiciones de seguridad del sector comercial en el centro de Bucaramanga.