Un aparente cortocircuito en la cocina originó un incendio en Villa Hermosa, Medellín, que dejó cinco perros muertos y tres en estado crítico.

El incendio que se presentó dentro de una vivienda del barrio Villa Hermosa, en la zona oriental de Medellín, dejó cinco perros muertos y otros tres en estado crítico. Según informó EL COLOMBIANO, los hechos ocurrieron sobre las 11:00 de la mañana en la carrera 36A con la calle 63, en la comuna 8 de la ciudad.

Un aparente cortocircuito en la cocina fue el origen de la conflagración, que además afectó a dos viviendas vecinas. La casa donde ocurrió el hecho era habitada por una perra que días antes había tenido una camada de cachorros, a los que custodiaba cuando estalló la emergencia.

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Cómo se originó el incendio en la vivienda

La vivienda donde se originó el fuego quedó calcinada por completo. Cinco de los perros murieron dentro de la propiedad, mientras que otros tres fueron rescatados y llevados a una veterinaria.

El pronóstico de los tres animales rescatados es crítico por la cantidad de humo inhalado, de acuerdo con el reporte de EL COLOMBIANO. La perra y los dueños de la casa lograron salir a tiempo, cuando la vivienda ya se estaba quemando.

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Las dos casas vecinas sufrieron afectaciones colaterales que provocaron daños parciales en la estructura colindante. En total, tres viviendas resultaron afectadas por la emergencia en Villa Hermosa.

Respuesta de los bomberos y del alcalde Gutiérrez

Cuatro tripulaciones de bomberos atendieron la emergencia en Medellín y sofocaron las llamas dentro de la propiedad. Lo hicieron con una máquina contraincendio, hasta controlar el fuego en la vivienda donde se originó todo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que tres viviendas resultaron afectadas y que no hay personas lesionadas. Su mensaje destacó que la intervención de los bomberos evitó que la emergencia tuviera un balance humano mayor.

Llamado a revisar las redes eléctricas en casa

Las autoridades pidieron a las comunidades verificar sus redes de energía en cada hogar. Según la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (Anraci), los cortocircuitos son la principal causal de incendios dentro de las propiedades.

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En Medellín se presentan en promedio 600 incendios estructurales al año. Desde 2016 se han contabilizado más de 6.000 emergencias relacionadas con estas situaciones, con un balance de 27 personas fallecidas y 837 lesionadas.

El caso de Villa Hermosa muestra cómo una falla eléctrica en una cocina puede extenderse a viviendas colindantes y afectar también a los animales que viven en el hogar.