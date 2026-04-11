Incendio Estructural Sacude el Centro de Medellín: Apartahotel en Llamas Cerca de la Plazuela Nutibara

Un voraz incendio estructural se declaró la noche del viernes en un apartahotel ubicado frente al emblemático Hotel Nutibara, en el centro de Medellín. Los bomberos combaten las llamas para evitar su propagación a las edificaciones contiguas.

Minuto30.com - La noche del viernes 10 de abril se vio sacudida por un incidente de gran magnitud en la Comuna 10, específicamente en el corazón de La Candelaria . Ciudadanos y personas que transitaban por el centro de la ciudad se vieron sorprendidos por el repentino inicio de un incendio estructural de proporciones considerables, que se declaró en las inmediaciones de la icónica Plazuela Nutibara .

Las primeras informaciones y las imágenes que comenzaron a llegar a nuestra redacción indicaron que el siniestro, afortunadamente, no afectaba directamente las instalaciones del reconocido y tradicional Hotel Nutibara, un hito en la historia de la ciudad. Las llamas, por el contrario, se concentraban en una edificación situada justo enfrente del hotel, inmueble que venía operando comercialmente como apartahotel, ofreciendo alojamiento temporal. La rápida propagación del fuego y la densa columna de humo visible desde diferentes puntos del centro urbano generaron alarma y preocupación entre la población. El evento puso de manifiesto la vulnerabilidad de las estructuras antiguas y la urgencia de contar con protocolos de emergencia eficientes y efectivos. \Ante la inmensidad de las llamas, que se extendían con rapidez, se hizo imprescindible la inmediata movilización de los organismos de socorro. Varias dotaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín respondieron al llamado de emergencia y se dirigieron al lugar del siniestro con la misión de contener el fuego y prevenir que se extendiera a las construcciones adyacentes. Esta tarea, sin duda, se perfila como un reto considerable, dado que las edificaciones en esta zona de la ciudad son antiguas, con construcciones cercanas y con materiales propensos a la rápida combustión. Se implementaron diversas estrategias para controlar el incendio, incluyendo el uso de agua a presión y la coordinación de esfuerzos entre los diferentes equipos de rescate. La principal preocupación de los bomberos fue resguardar la integridad de las personas que pudieran encontrarse dentro del apartahotel y evitar la propagación del fuego, protegiendo las propiedades y el patrimonio arquitectónico de la zona. Se espera que la intervención de los bomberos se prolongue por varias horas, mientras se logra extinguir por completo el incendio y se realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas que lo originaron.\La cobertura informativa de este evento se mantiene en desarrollo. Los periodistas de Minuto30.com están trabajando arduamente en la recolección de información detallada, entrevistando a testigos presenciales y manteniendo contacto constante con los organismos de socorro para obtener actualizaciones en tiempo real. Se espera que en las próximas horas se obtengan datos más precisos sobre la magnitud de los daños, la posible existencia de heridos y las circunstancias que desencadenaron este lamentable suceso. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada. La situación en la Plazuela Nutibara sigue siendo monitoreada de cerca y cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de nuestros canales digitales y redes sociales. El compromiso de Minuto30.com es mantener a la comunidad informada con información veraz y oportuna, en momentos como estos en los que la tranquilidad de los ciudadanos se ve perturbada por eventos inesperados y de gran impacto





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