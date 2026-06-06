Incendio por cortocircuito en galería comercial de Barranquilla deja solo pérdidas materiales

Un incendio se desató en la Galería Artesanal y Comercial 72, bajo las gradas del estadio Romelio Martínez, en el norte de Barranquilla, la noche del viernes 5 de junio. Las autoridades atribuyen el siniestro a un cortocircuito en uno de los locales. Los bomberos actuaron con rapidez para controlar las llamas, evitando que se propagaran a toda la estructura. No se registraron víctimas, solo daños materiales significativos. La alcaldía realizará inspecciones técnicas para prevenir eventos similares.

Este viernes por la noche, específicamente el 5 de junio, se desató un incendio en la Galería Artesanal y Comercial 72, ubicada en el norte de Barranquilla, bajo las gradas del estadio Romelio Martínez.

Según las primeras indagaciones del Cuerpo de Bomberos y las autoridades distritales, el siniestro se originó por un cortocircuito en uno de los locales comerciales. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo en gran medida una de las tiendas y amenazando con extenderse a otros establecimientos dentro de la galería. Momentos de pánico y zozobra vivieron los comerciantes y vecinos del sector, quienes intentaron en primera instancia contener el fuego antes de la llegada de los bomberos.

La intervención oportuna de los bomberos evitó que la tragedia fuera mayor, logrando sofocar las llamas antes de que arrasaran con la totalidad de la estructura comercial. Hasta el momento, las autoridades confirman que no se registraron víctimas mortales ni personas heridas, limitándose los daños a pérdidas materiales considerables en el local más afectado y afectaciones menores en áreas colindantes.

La Alcaldía de Barranquilla anunció que este sábado se realizarán inspecciones técnicas en la galería para evaluar los estragos y dictaminar medidas que previeran futuros incidentes similar. La comunidad espera que se determine con precisión las causas y se refuercen las medidas de seguridad eléctrica en el lugar, ya que la galería es un importante punto de comercio informal y artesanal de la ciudad.

El evento generó una gran alarma en los alrededores del estadio, especialmente por la densidad de locales y la fácil propagación del fuego en una zona de alta concurrencia comercial. Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes para que revisen sus instalaciones eléctricas y cumplan con las normas de seguridad, mientras se avanza en la investigación formal para establecer responsabilidades.

La Red de Cooperantes difundió imágenes del suceso, mostrando la magnitud de las llamas y la rápida respuesta de los bomberos. El Distrito de Barranquilla confirmó que no se reportaron lesionados, un alivio entre los vecinos que temían una desgracia mayor. Este incidente pone sobre la mesa la necesidad de vigilancia constante en zonas comerciales informales o con infraestructura antigua, donde los riesgos de cortocircuitos y otros accidentes son altos





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Barranquilla Cortocircuito Galería Artesanal Y Comercial 72 Estadio Romelio Martínez Cuerpo De Bomberos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Edwin Cardona y su advertencia “con todo respeto” antes de la final Nacional-Junior: “Nosotros no somos el Tolima”El volante de marca dio unas declaraciones que levantaron bastante controversia en Barranquilla e Ibagué.

Read more »

Barranquilla recibe por primera vez el lanzamiento nacional del Festival de Macetas 2026Bajo el lema ‘El arte dulce que nos une’, la programación comenzó este miércoles 3 de junio en la Fábrica de Cultura, donde artesanas portadoras de la tradición compartieron sus saberes a través de espacios de cocina en vivo, encuentros con la comunidad e intercambios culturales.

Read more »

Tarifas de agua y alcantarillado en Barranquilla no tendrán aumentoEl alcalde Char anunció que Triple A no aplicará los ajustes del marco tarifario en los valores de la factura para usuarios de la capital del Atlántico y otros 14 municipios.

Read more »

Frustran atentado del ELN en la vía nacional entre Cesar y Norte de SantanderMilitares ubicaron siete artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal, gracias a información suministrada por inteligencia.

Read more »