Incertidumbre en Irán ante el diálogo de paz mientras China exige la reapertura del estrecho de Ormuz

Ante la inminente finalización del alto el fuego, Irán duda sobre su participación en las conversaciones en Pakistán. Estados Unidos mantiene bloqueos y China interviene exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz para evitar una crisis global.

El régimen iraní se mantiene en un estado de incertidumbre total respecto a su participación en la próxima ronda de negociaciones de paz que deberían tener lugar en Pakistán. A pocos días de que expire el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril, las autoridades de Teherán han evitado confirmar su asistencia, sembrando dudas sobre el futuro de las conversaciones para finalizar el conflicto que estalló el 28 de febrero.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, señaló que no existe ningún plan concreto y que no se ha tomado una decisión definitiva, lo que ha generado una gran tensión en la comunidad internacional, especialmente en Washington. Mientras tanto, el canciller Abbas Araqchi ha intensificado sus movimientos diplomáticos, manteniendo consultas telefónicas de alto nivel con sus homólogos de Pakistán y Rusia. Estas maniobras buscan consolidar posturas ante un escenario bélico que ya ha causado miles de víctimas mortales, afectando principalmente a la población civil y a la estabilidad de Oriente Medio. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado una postura intransigente ante la falta de avances. En sus recientes declaraciones, calificó como altamente improbable una extensión de la tregua de dos semanas y advirtió que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo formal. La Casa Blanca, bajo la representación del vicepresidente JD Vance, ha preparado su delegación para viajar a Pakistán, aunque la falta de compromiso por parte de Irán pone en peligro estos esfuerzos. Trump ha acusado directamente a Teherán de violar los términos del cese al fuego al perpetrar ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, reafirmando que no levantará las restricciones comerciales bajo ninguna circunstancia sin garantías verificables. La presión sobre la administración Trump para encontrar una salida diplomática aumenta, mientras la sombra de una reanudación de las hostilidades se cierne sobre la región. En un giro geopolítico significativo, el presidente de China, Xi Jinping, ha intervenido por primera vez en la crisis solicitando de manera urgente la reapertura del estrecho de Ormuz. En una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, el mandatario chino subrayó que la libre navegación por esta vía marítima es un interés compartido por todo el mundo, dada su importancia estratégica para el suministro global de crudo, especialmente hacia los mercados asiáticos. Beijing ha abogado abiertamente por una tregua inmediata y ha instado a ambas partes a abandonar la vía militar en favor de soluciones políticas y diplomáticas. Esta presión de China subraya el temor de las grandes potencias a que la prolongación del bloqueo y del conflicto provoque una crisis energética y económica de magnitudes globales. Mientras la fecha límite del miércoles se acerca, el mundo observa con atención si la diplomacia prevalecerá sobre la confrontación directa en una de las rutas comerciales más críticas del planeta





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